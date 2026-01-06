El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: "Soy yo, ya te invitaré a un café"

El sorteo del Niño ha dejado un simpático enigma en Avilés. La hostelera Sara Blanco, que despacha loterías desde la cafetería Fergon's, recibió una curiosa llamada esta mañana. "Yo soy quien ha ganado el primer premio, me pasaré por ahí a invitarte a un café", dijo la persona al otro lado del teléfono, que no dio más señas. "No tengo ni idea de quién habrá podido ser, pero ojalá sea una familia del barrio y que se acerquen a celebrarlo", apunta Blanco, mientras aguarda al misterioso cliente, que se ha llevado un premio de 200.000 euros gracias al número 06703.

Se da la circunstancia de que el Fergon's, que el pasado domingo celebró sus bodas de plata, ya repartió un buen pellizco este verano con la bonoloto. Fueron 647.000 euros. "Tengo a toda la clientela revolucionada", aseguraba entonces Blanco, que a primera hora de esta mañana todavía no sabía cuántos décimos del primer premio del Niño había vendido.

Además de en Avilés, el primer premio del Niño también dejó su pellizco de suerte en la parte ovetense de Colloto. Más concretamente en el quiosco Bustamante.

Se trata de un premio muy repartido, vendido en Tenerife, Gran Canaria, Zamora, Valencia, Barcelona y Cádiz, entre otras localidades españolas. En Asturias, por el momento, se desconoce la cuantía que han repartido las administraciones regionales, aunque podría tratarse de décimos sueltos.