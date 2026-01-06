Comprobar la Lotería del Niño 2026: primer premio, segundo premio y tercer premio

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 es uno de los eventos más esperados del año tras la Lotería de Navidad, ya ha concluido. Con un total de 770 millones de euros en premios, millones de personas en España esperan que la suerte les acompañe en este sorteo que tradicionalmentepone punto y final a la Navidad.

Terminaciones de dos cifras: premios de 400 euros

27, 54, 37, 44, 94

Terminaciones de tres cifras: premios de 1.000 euros

367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392, 248

Terminaciones de cuatro cifras: premios de 3.500 euros

3682, 1829

Tercer premio: 25.000 euros al décimo

32615. Consulta aquí dónde ha tocado el tercer premio del sorteo el Niño 2026

Segundo premio: 75.000 euros al décimo

45875 Consulta aquí dónde ha caído el segundo premio del sorteo del Niño 2026

Primer premio: 200.000 euros al décimo

06703 Consulta aquí dónde ha tocado el primer premio del sorteo del Niño 2026

Reintegros

3, 1, 0

Comprobar tu décimo de la Lotería del Niño 2026

Si deseas comprobar si tu décimo ha sido agraciado, el proceso es más sencillo que nunca gracias a las herramientas digitales disponibles. Para conocer al instante si tu número ha sido premiado, EL PERIÓDICO ofrece un sencillo buscador de números premiados en el Sorteo del Niño 2026.

Simplemente hay que introducir el número de tu décimo o participación y la cantidad jugada para comprobar al instante si tienes premio. La información se actualiza minuto a minuto durante el desarrollo del sorteo, por lo que no tendrás que esperar para confirmar tus resultados.

Además, el comprobador de premios de la Lotería del Niño también da detalles de los reintegros y aproximaciones.

Premios principales de la Lotería del Niño 2026

El Sorteo del Niño 2026 mantiene su clásica estructura de premios. Los premios más destacados son:

Además, el sorteo reparte una amplia variedad de premios secundarios, como aproximaciones, premios por terminaciones específicas y los populares reintegros, que devuelven el importe jugado.