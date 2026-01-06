Sorteo de Reyes
Comprobar la Lotería del Niño 2026: primer premio, segundo premio y tercer premio
¿Cómo puedo comprobar mis décimos del Sorteo del Niño 2026?
El Sorteo del Niño 2026, en directo: número premiados
El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 es uno de los eventos más esperados del año tras la Lotería de Navidad, ya ha concluido. Con un total de 770 millones de euros en premios, millones de personas en España esperan que la suerte les acompañe en este sorteo que tradicionalmentepone punto y final a la Navidad.
Terminaciones de dos cifras: premios de 400 euros
27, 54, 37, 44, 94
Terminaciones de tres cifras: premios de 1.000 euros
367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392, 248
Terminaciones de cuatro cifras: premios de 3.500 euros
3682, 1829
Tercer premio: 25.000 euros al décimo
32615. Consulta aquí dónde ha tocado el tercer premio del sorteo el Niño 2026
Segundo premio: 75.000 euros al décimo
45875 Consulta aquí dónde ha caído el segundo premio del sorteo del Niño 2026
Primer premio: 200.000 euros al décimo
06703 Consulta aquí dónde ha tocado el primer premio del sorteo del Niño 2026
Reintegros
3, 1, 0
Comprobar tu décimo de la Lotería del Niño 2026
Si deseas comprobar si tu décimo ha sido agraciado, el proceso es más sencillo que nunca gracias a las herramientas digitales disponibles. Para conocer al instante si tu número ha sido premiado, EL PERIÓDICO ofrece un sencillo buscador de números premiados en el Sorteo del Niño 2026.
Simplemente hay que introducir el número de tu décimo o participación y la cantidad jugada para comprobar al instante si tienes premio. La información se actualiza minuto a minuto durante el desarrollo del sorteo, por lo que no tendrás que esperar para confirmar tus resultados.
Además, el comprobador de premios de la Lotería del Niño también da detalles de los reintegros y aproximaciones.
Premios principales de la Lotería del Niño 2026
El Sorteo del Niño 2026 mantiene su clásica estructura de premios. Los premios más destacados son:
- Primer premio: 200.000 euros al décimo.
- Segundo premio: 75.000 euros al décimo.
- Tercer premio: 25.000 euros al décimo.
Además, el sorteo reparte una amplia variedad de premios secundarios, como aproximaciones, premios por terminaciones específicas y los populares reintegros, que devuelven el importe jugado.
