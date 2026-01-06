¿Qué deberías tener en cuenta al compartir un décimo de la Lotería de Niño 2026?

El sorteo de la Lotería del Niño 2026, que se celebra el 6 de enero, Día de Reyes, repartirá 770 millones de euros en premios. Para muchos, es la segunda gran oportunidad tras no haber tenido suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre.

Y, como ocurre cada año, una parte importante de esos décimos no se juega en solitario: se comparte entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. El problema llega cuando el número resulta premiado y el décimo es de varios: ahí conviene tener claro cómo se reparte el dinero, quién puede cobrarlo y qué precauciones evitan conflictos.

Deja constancia del acuerdo: un décimo se cobra al portador

Cuando un décimo está compartido y obtiene premio, la cantidad se reparte de forma proporcional entre los participantes, según el porcentaje aportado por cada uno (por ejemplo, al 50%, cada persona percibe la mitad). Ahora bien, el punto crítico es otro: el décimo no es nominativo y se cobra al portador, de modo que, si no hay pruebas del acuerdo, cualquiera que tenga el décimo podría presentarse a cobrarlo.

Por eso, incluso en grupos de confianza, lo recomendable es documentar el reparto antes del sorteo. Una fórmula eficaz es hacer una fotocopia del décimo y adjuntar los DNI de todos los participantes, indicando por escrito el porcentaje que corresponde a cada uno (a menudo, equitativo). Como alternativa práctica, también sirve enviar una foto del décimo por WhatsApp a todos los implicados, dejando constancia del acuerdo y de quién conserva el original, para reducir malentendidos si el número resulta agraciado.

Cómo se cobra el premio si el décimo es compartido

Si el premio es inferior a 2.000 euros, el trámite es sencillo: una persona puede acudir a una administración autorizada a cobrarlo y, después, repartir el importe entre el resto según lo pactado. Aun así, mantener la evidencia del acuerdo ayuda a evitar discusiones de última hora.

Si el premio supera los 2.000 euros, el procedimiento cambia y conviene hacerlo bien desde el principio. Un representante del grupo deberá acudir a la entidad bancaria para gestionar el cobro, pero es importante informar allí de que el décimo está compartido y cuántas personas participan, para que el banco pueda repartir el dinero directamente entre los titulares, aplicando las retenciones fiscales de forma proporcional. Si, en cambio, se ingresa todo a nombre de una sola persona y luego esta distribuye el dinero, Hacienda podría interpretarlo como una donación, con el riesgo de que los beneficiarios tengan que afrontar después el impuesto de donaciones.

Con estas precauciones, el premio llega a cada participante como corresponde y se evitan problemas legales, fiscales y personales cuando más debería celebrarse.