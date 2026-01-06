Aviso a los que ganen un premio: esta es la cantidad que te quita Hacienda de la Lotería del Niño 2026

El Sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2026 se ve tradicionalmente como el premio de consolación para los que no se han llevado nada en la Lotería de Navidad, pero lo cierto es que, aunque hay mucho menos dinero en juego, los premiados son más y también se reparte un buen puñado de millones.

De hecho, es el segundo sorteo más importante de la Lotería Nacional de entre todos los que se celebran en el año. Como es habitual, el sorteo se celebra este el 6 de enero, a partir de las 12.00 horas.

Cuánto dinero se queda Hacienda

Eso sí, no hay que perder de vista que como es habitual y por norma general, los premios que superen los 40.000 euros deben tributar un 20% a Hacienda. Loterías y Apuestos del Estado se encarga de la gestión, por lo que los afortunados recibirán directamente la cantidad neta.

El primer gran premio de la Lotería del Niño es el más esperado por todos, donde la serie equivale a 2 millones de euros, por lo que el décimo jugado es de 200.000 euros. Excluyendo impuestos, el ganador recibirá un total de 168.000 euros netos. Es decir, Hacienda se queda 32.000 euros por cada décimo premiado.

El segundo premio es de 750.000 a la serie y 75.000 euros por décimo (sin impuestos, 68.000) y el tercero, pero no menos importante, es de 250.000 euros a la serie y 25.000 euros por décimo. Por tanto, este se cobra íntegro, ya que no llega al mínimo a partir del cual está gravado por la Agencia Tributaria.

Además de los tres premios principales, que son los que más dinero reparten entre los afortunados, también es posible obtener los siguientes. Al igual que ocurre con el tercero, si se resulta ganador de uno de ellos tampoco será necesario hacer cuentas con Hacienda:

20 premios de 3.500 euros por serie: 350 euros por décimo jugado.

1.400 premios de 1.000 euros por serie: 100 euros por décimo jugado.

5.000 premios de 400 euros por serie: 40 euros por décimo jugado.

Dos aproximaciones al primer premio de 12.000 euros a la serie cada una: 1.200 euros al décimo.

Dos aproximaciones al segundo premio de 6.100 euros a la serie cada una: 610 euros al décimo.

También existe el caso de que toque alguna de las terminaciones: las de cuatro cifras suponen 350 euros por décimo; de 3 cifras son 100 euros por décimo; de dos cifras equivalen a 40 euros por décimo.

Además, las aproximaciones, las centenas o las últimas cifras de los tres premios principales tienen recompensa económica que no superan los 12.000 euros por serie ni los 60 euros por décimo. Los números anterior y posterior al primer premio sí que se premian con 12.000 euros por billete, lo que equivale a 1.200 euros por décimo.

Una vez que pase el sorteo, podrás comprobar tus números para saber si has resultado ganador.