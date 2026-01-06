Este 6 de enero del 2026
Dos bares y un estanco de Mataró reparten el primer premio de la Lotería del Niño 2026
El número 06703 fue vendido en dos administraciones del Camí Ral y otra de la Ronda O'Donell
DIRECTO | Lotería del Niño 2026, en directo: comprobar números y décimos premiados del sorteo de Reyes
CONTEXTO | 06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026
Mataró está entre la decena de ciudades catalanas donde se ha repartido el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026. Con la singularidad de que es el único municipio donde hasta tres administraciones, dos bares y un estanco, han vendido el premio. Se trata del número 06703, dotado con dos millones de euros la serie, lo que supone 200.000 euros por décimo.
Las administraciones agraciadas de la capital del Maresme son las de los números 142 y 468 del Camí Ral la del número 60 de la Ronda O'Donell. Son un estanco y dos bares: el Bar Europa y el Café-bar La Reforma.
En sus redes sociales, el alcalde David Bote ha expresado su enhorabuena a los afortunados.
El primer premio ha sido muy repartido por toda España y que ha dejado un buen pico en Catalunya: 11 municipios catalanes han resultado agraciados. El número se ha vendido en Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell y Salou.
