Lotería de El Niño 2026: estos son los dos únicos bancos en los que se podrán cobrar los premios

El sorteo de la Lotería del Niño 2026 volverá a repartir ilusión en miles de hogares españoles, marcando el final de las festividades navideñas con su tradicional lluvia de millones. Aquellos afortunados que posean un décimo premiado deben prestar especial atención a las novedades logísticas de este año. La entidad pública Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha limitado el número de entidades financieras colaboradoras, reduciendo a solo dos los bancos donde se pueden gestionar los cobros de cuantías importantes. Esta medida busca simplificar los trámites administrativos y garantizar una mayor seguridad en las transacciones de gran volumen durante el presente ejercicio.

El nuevo mapa bancario para los afortunados del sorteo

Resulta fundamental distinguir la cantidad ganada antes de iniciar cualquier trámite. Los ciudadanos que dispongan de boletos premiados con importes inferiores a 2.000 euros pueden acudir, como es habitual, a cualquier administración de lotería repartida por el territorio nacional. Estos puntos de venta están capacitados para abonar el premio en metálico de forma inmediata o mediante el sistema digital Bizum, que se ha consolidado como la opción preferida por su rapidez y comodidad.

Sin embargo, cuando la cifra iguala o supera los 2.000 euros, la normativa vigente obliga a trasladar la gestión a una sede bancaria. En este 2026, las únicas entidades que mantienen el convenio vigente con SELAE son BBVA y CaixaBank. Cualquier otra entidad financiera carece de la autorización necesaria para procesar estos pagos oficiales, por lo que intentar el cobro en otros bancos resultará en un desplazamiento innecesario para el ganador. Ambas instituciones han reforzado sus protocolos para atender a los premiados, asegurando que el proceso sea discreto y eficiente desde el primer momento.

Requisitos y protocolos para validar el décimo premiado

Acudir a la sucursal bancaria requiere llevar consigo cierta documentación obligatoria para cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales. El ganador debe presentar su DNI, NIE o pasaporte en vigor, junto con el décimo o resguardo original. Es vital que el boleto se encuentre en perfectas condiciones, ya que cualquier síntoma de manipulación o rotura grave podría obligar a la entidad a remitirlo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para una verificación exhaustiva, retrasando la recepción del dinero.

En el caso de los premios compartidos, la gestión requiere que todos los participantes se identifiquen en la oficina bancaria. La transparencia en este paso es crucial para que la Agencia Tributaria tenga constancia de quiénes son los beneficiarios reales y se eviten problemas legales futuros relacionados con el impuesto de donaciones. El banco procederá a realizar una transferencia bancaria a la cuenta del titular, eliminando el uso de cheques o efectivo para estas cantidades elevadas por motivos de seguridad ciudadana.

Plazos legales y la fiscalidad vigente en 2026

Mantener el control del calendario es una responsabilidad ineludible para cualquier premiado. El derecho al cobro tiene una caducidad estricta de tres meses, contando a partir del día siguiente a la celebración del sorteo del 6 de enero. Superar la fecha límite de abril implica la pérdida total del premio, el cual pasaría a engrosar las arcas del Tesoro Público. Se recomienda realizar el trámite durante las primeras semanas para evitar agobios de última hora o imprevistos con la documentación.

Respecto a la presión fiscal, las reglas de este año mantienen el mínimo exento de 40.000 euros. Solo aquellos premios que superen esta cantidad deberán tributar por el tramo excedente. La retención del 20% correspondiente a Hacienda se aplica de forma automática en el propio banco antes de que el dinero llegue a la cuenta del usuario. De esta manera, el ingreso que recibe el ciudadano es el neto real, facilitando la planificación financiera personal. Actuar con prudencia y buscar asesoramiento especializado permitirá que este golpe de suerte se convierta en una inversión de futuro estable y productiva para los ganadores del Sorteo Extraordinario del Niño.