Esta es la fecha del Sorteo de la Lotería del Niño 2026: dónde ver por televisión y a qué hora comienza

El 2026 se estrena con uno de los sorteos más esperados del año, la Lotería del Niño. Tras la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los españoles tienen una nueva oportunidad este martes 6 de enero. El día de los Reyes Magos se repartirán 700 millones de euros con un primer premio dotado de 2 millones de euros por serie, 200.000 euros al décimo. Al segundo premio le corresponden 750.000 euros por serie, 75.000 euros al décimo, y un tercer premio de 250.000 euros por serie, 25.000 euros al décimo.

Hora y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño

Los bombos comenzarán a girar a las 12:00 h del mediodía en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado y tendrá una duración de unos 60 minutos aproximadamente. El primer bombo contiene las bolas con las decenas y unidades de millar y la centena, decena y unidad para formar el número del décimo agraciado y otro bombo con el importe de los premios.

Como cada año, el Sorteo de la Lotería del Niño se podrá seguir en directo a través de La 1 de RTVE y de la plataforma de contenidos a la carta RTVE Play. Una vez realizado el sorteo, podrás comprobar los números premios en este comprobador.

Cada catalán gastará una media de 12,96 euros en décimos del Sorteo de 'El Niño' de 2026, cerca de seis euros menos que la media nacional (18,77 euros) y que convierte a la comunidad en la cuarta por la cola tras las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42) y Baleares (9,40 euros).