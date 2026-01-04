¿Se puede cobrar con Bizum la Lotería del Niño?

Bizum llegó hace unos años para cambiarnos la vida. El típico problema de cómo pagar a medias en los restaurantes desapareció de un plumazo gracias a esta aplicación a la que están adscritos la mayoría de bancos nacionales. También sirve para hacer cuentas después de viajes o de comprar regalos.

Y desde hace un tiempo también para comprar y cobrar los décimos premiados en la Lotería del Niño. Este año sus responsables han renovado el acuerdo con Loterías y Apuestas del Estado, así que cualquier con acceso a su banca online podrá seguir disfrutando de esta ventaja.

No para todos los premios

Pero, ojo, no es aplicable a todos los premios. En concreto, se pueden beneficiar aquellos que hayan sido afortunados con premios de hasta 2.000 euros. La administración podrá ingresártelo a través de aplicación de pago instantáneo utilizando un código QR obtenido en la aplicación. Los que hayan sido agraciados con una cantidad mayor tendrán que recurrir a los canales tradicionales.

Ahora, puede haber situaciones en las que la solución no sea tan simple. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el décimo se paga por Bizum y es compartido? Siempre y cuando el premio sea inferior a 2.000 euros, se puede cobrar de la misma manera que los que pertenecen solo a una persona. Si el montante supera esa cantidad, todos los titulares ganadores deben acudir a la entidad financiera correspondiente para realizar las gestiones. En concreto, las entidades en las que se puede seguir este método son BBVA y Caixabank.

Pagar tu décimo por Bizum

Para realizar pagos en administraciones de lotería nacionales y recibir tu premio por la app de pago, lo primero que debes hacer es generar en tu aplicación bancaria o en la aplicación de Bizum, el QR con el que te identificarás como usuario de la operación.

Pero, cuidado, el QR se genera para cada pago que vayas a realizar y solo es válido para una operación inferior a 2.000 euros. Además, hay que ser rápido: tiene un tiempo de caducidad de 15 minutos.

Ventajas de Bizum

La principal ventaja de esta aplicación es que te permite pagar tus décimos de forma rápida y segura, evitando manejar dinero efectivo y esquivando así posibles robos.

Asimismo, tras el boleto premiado, te olvidas de tener que ingresar tu dinero en efectivo ya que, si el importe es menor a 2.000 euros, la administración te lo abona directamente en tu cuenta.

Esta plataforma es totalmente segura, ya que está respaldada por tu entidad bancaria, por lo que tienes la seguridad de que tu compra queda registrada.

Por último, es importante recordar que Bizum no tiene comisiones de ningún tipo, ni te cobrará intereses por utilizarlo en tu compra.