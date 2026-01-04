Predicción estadística
¿Cuál es la probabilidad de que me toque algún premio en el sorteo de la Lotería del Niño 2026?
Comprobar la Lotería del Niño 2026
Premios de la Lotería del Niño 2026
La llegada del día de Reyes también supone la celebración de la Lotería del Niño 2026. Ante la posibilidad de hacerse con el boleto ganador, cuyo premio asciende a 200.000 euros por cada décimo, muchos acuden a las predicciones de adivinos e internautas que inundan las redes sociales. Pero, ¿qué opinan los matemáticos al respecto?
No hay favoritos
Si se analizan este tipo de rifas desde un punto de vista matemático, está claro que no existen números con mayor probabilidad que otros para llevarse cualquier tipo de premio. Así pues, atendiendo a la estadística, todos los décimos tendrán las mismas posibilidades de ganar.
Probabilidad exacta
Pese a no poder desvelar ningún número ganador, las matemáticas sí que permiten extraer algunas conclusiones acerca de la posibilidad de ganar este y otros sorteos. Por ejemplo, por el reparto y la cantidad de premios, es más probable que toque algo en la Lotería del Niño que en la de Navidad, concretamente del 0,00001.
Asimismo, también se puede recurrir a revisar cuáles han sido los números con más 'suerte' de las anteriores ediciones. En el caso de la lotería celebrada el día de Reyes, el cero es el ganador que más veces se repite, con un total de 20 terminaciones en los últimos 113 años. Por detrás, el siete ha tocado en un total de 14 ocasiones, mientras que los décimos terminados en tres siguen siendo los menos afortunados, porque han resultado ganadores en tan solo siete sorteos.
