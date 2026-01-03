Estas son las terminaciones con más suerte de la Lotería del Niño

Que sea el azar el que decide cada año el primer premio del sorteo de la Lotería del Niño no significa que los hados sean equitativos con todas las terminaciones.

Los más afortunados hasta la fecha han sido los números acabados en 0, que se han llevado el gordo del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del 6 de enero 22 veces en los últimos 115 años. Porque, aunque hay constancias de que se celebraba un sorteo de lotería el día de Reyes -conocido como 'del Niño'- en 1868, no hay registros de los premios hasta 1908.

Por detrás del 0, las terminaciones más afortunadas son el 7, que ha conseguido el gordo del Niño 14 ocasiones, y el 9, que lo ha hecho 13 veces.

La menos afortunada

En el lado opuesto, los décimos terminados en 3 solo han resultado ganadores en siete ocasiones -la última, el año pasado, con el 89603 vendido íntegro en L'Escala (Alt Empordà, Girona)-, según los registros de Loterías y Apuestas del Estado.

Si nos fijamos en las terminaciones de dos cifras, el 20 es con diferencia la más agraciada, al haber obtenido el primer premio de la Lotería del Niño 6 veces: con el 05320 en 1922, con el 35920 en 1936, con el 35520 en 1954, con el 37220 en 1986, con el 10320 en el 2002 y, la más reciente, con el 28920 en el 2009.