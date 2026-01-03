Estas terminaciones nunca han tocado en la Lotería del Niño: ¿seguirá presente la maldición?

Los días para el comienzo del sorteo de la Lotería del Niño están contadas. Tras la Lotería de Navidad, la ilusión por resultar ganadores de un nuevo sorteo extraordinario parece haberse renovado entre los jugadores.

A la espera de que el próximo martes, 6 de enero, podamos salir de dudas a partir de las 12.00 horas del mediodía, cuando comiencen las extracciones, está claro que algunos números han tenido más suerte que otros en las ediciones anteriores.

Los más y menos afortunados

Si bien es cierto que cualquiera de los 100.000 números expedidos tiene las mismas probabilidades de corresponder al primer premio, dotado con 200.000 euros por billete, o 'rascar' algo de los 770 millones de euros que se repartirán en premios, algunas terminaciones parecen repeler a la fortuna. Entre ellas, según recoge la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se encuentran las siguientes: 02, 05, 09, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 35, 37, 40, 43, 44, 48, 52, 53, 56, 58, 63, 64, 66, 68, 73, 81, 83, 91, 92, 95, 96 y 98.

En cuanto a la cifra que cierra cada número ganador, el 3 es el menos usual, ya que solo ha salido siete veces –la última, el año pasado–. Contrariamente, la terminación más agraciada de todas es el 0, dígito con el que ha terminado el primer premio hasta en 21 ocasiones.