Lotería del Niño 2026
Esta es la provincia de España donde más veces ha tocado la Lotería del Niño
La edición de este año se celebrará el próximo 6 de enero de 2026, y repartirá 770 millones de euros
J.E.
Después de la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad, el próximo día de Reyes tendrá lugar el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño. La edición de este año se celebrará el próximo 6 de enero de 2026, y repartirá 770 millones de euros. El primer premio recibirá 200.000 euros al décimo, y se han emitido 55 series de 100.000 billetes cada una que concentrarán todos los premios del sorteo.
Este tradicional sorteo será el primero de 2026, y al celebrarse en la jornada de Reyes y ser el inmediatamente posterior al más jugado del año, consigue una extraordinaria participación en nuestro país. De hecho, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, se prevé que cada español juegue una media de 18,20 euros. En este informe, se estima que los ciudadanos que más jugarán serán los de Asturias (30,20 euros), seguidos de Castilla y León (28,89), La Rioja (26,01) y Comunidad Valenciana (25,10).
Los datos históricos reflejan que las ciudades donde mayor número de veces ha salido el primer premio de la Lotería del Niño no coinciden con las que más juegan. Madrid es quien lidera la lista de lugares más agraciados, con 44 ocasiones. Tras la capital, la fortuna ha recaído en Barcelona (37), Bilbao (19), Valencia (15), Sevilla (10) y San Sebastián (8).
La pasada edición, el primer premio de la Lotería del Niño 2025 fue el número 78.908. Sin embargo, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, la terminación más repetida ha sido el número 0, con 22 ocasiones. Según las cifras compartidas por Europa Press, en frecuencia de aparición le siguen el número 7 (14 veces), número 9 (13 veces), número 4 (13 veces) y número 5 (12 veces). Por el contrario, el número con menor frecuencia de aparición ha sido el 3, en siete ocasiones. En todo caso, puedes usar nuestro comprobador para buscar qué números son agraciados cuando se realice este sorteo de 2026.
- José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
- Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: 'Lo ha cosido Josie
- Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
- Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
- Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
- Tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras un incendio en el restaurante Le Constellation
- Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde
- J-MUSIC, el arma antimisil para proteger aviones que ha obligado al Gobierno a limitar su veto a Israel