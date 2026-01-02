Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuánto se puede ganar en la Lotería del Niño 2026? Todos los premios, al detalle

Todos los premios de la Lotería del Niño 2026

Comprobar los números premiados en la Lotería del Niño 2026

Lotería Niño

Lotería Niño / Jordi Otix

Manuela Valdés

Barcelona
El próximo martes , 6 de enero, el salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) abrirá de nuevo sus puertas para celebrar la Lotería del Niño 2026, un sorteo que cada año congrega a más fieles y que brinda una nueva oportunidad de finalizar las fiestas con un buen pellizco de dinero en el bolsillo.

Cuánto puedo ganar con la Lotería del Niño 2026

De la misma forma que ocurre con la Lotería de Navidad, a medida que se aproxima la fecha de celebración, muchos empiezan a preguntarse cuánto dinero pueden conseguir por décimo jugado. Los premios de la Lotería del Niño 2026 quedan de la siguiente manera:

  • Primer premio: 200.000 € al décimo (168.000 € tras impuestos)
  • Segundo premio: 75.000 € al décimo (68.000 € tras impuestos)
  • Tercer premio: 25.000 € al décimo
  • Extracciones de 4 cifras: 350 € al décimo
  • Extracciones de 3 cifras: 100 € al décimo
  • Extracciones de 2 cifras: 40 € al décimo
  • Aproximaciones al primer premio: 1.200 € al décimo
  • Aproximaciones al segundo premio: 610 € al décimo
  • Centena del primer premio: 100 € al décimo
  • Centena del segundo premio: 100 € al décimo
  • Centena del tercer premio: 100 € al décimo
  • Tres últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo
  • Tres últimas cifras del segundo premio: 100 € al décimo
  • Dos últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo
  • Reintegros: 20 € al décimo

Cuánto se queda Hacienda

Como ya ocurrió el año pasado, la Agencia Tributaria se lleva este año solo un 20 % para premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación. En el caso del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2025, los únicos décimos en los que Hacienda se llevará una parte serán en los correspondientes al primer y segundo premio.

