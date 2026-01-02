Esta es la hora límite para la compra de números de la Lotería del Niño 2026: fechas clave para no quedarte sin décimo

La cuenta atrás para el Sorteo del Niño 2026 está llegando a su fin. Cada vez queda menos para la mañana de Reyes y para que millones de árboles de Navidad aparezcan con los presentes de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y para que las ilusiones para engrosar la cuenta bancaria con un puñado de miles de euros se disparen. Mientras tanto, aún hay tiempo para encontrar ese décimo de la Lotería del Niño que traiga la suerte.

Según los últimos datos disponibles, España cuenta con algo menos de 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado repartidos por todo el territorio, un número que ha decrecido en los últimos años. Gran parte de la culpa de este fenómeno es que las tradiciones evolucionan y cada vez son más los que deciden comprar décimos por Internet para evitar colas y poder elegir aquel número que más se desea. Este puede ser al azar, simplemente porque ha transmitido un buen pálpito, o también porque coincide con un cumpleaños, un aniversario o una fecha especial.

Pero muchos se preguntan hasta qué hora se puede comprar un décimo para la Lotería del Niño 2026 y dónde adquirirlo. La Lotería del Niño se puede comprar hasta las 10 de la mañana del día 6 de enero y estos son los mejores sitios para comprar un número

Loterías y Apuestas del Estado

Es la alternativa más sencilla. De hecho, lo más complicado es escoger el número que trae la suerte. Solo hay que entrar en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y pedir aquella combinación en la que depositarás tus esperanzas para hacerte con un premio en el Sorteo del Niño. Y si no te decides, también es posible comprar un número aleatorio. Tras este proceso se generará un resguardo oficial que tiene la misma validez que un décimo físico en el caso de que esté premiado.

Administraciones

Aunque no todas, algunas administraciones han innovado en su venta y distribución y han abierto páginas webs en las que es posible la compra de boletos de la Lotería del Niño 2024. Las más grandes (las que más volumen de décimos venden a lo largo del año) suelen estar adscritas a este servicio. Doña Manolita, en Madrid, y la Bruja de Oro, en Catalunya, son algunas de ellas.

Consejos de seguridad

Hay que asegurarse siempre de que el boleto que se está adquiriendo es para el sorteo del 6 de enero de 2024 . Como están a la venta participaciones para distintas ediciones, no es raro equivocarse a la hora de elegir la fecha.

. Como están a la venta participaciones para distintas ediciones, no es raro equivocarse a la hora de elegir la fecha. Es vital asegurarse antes de pagar de que la página web es segura . Para eso hay que fijarse en que aparezca un candado junto a la URL de la página, unido al protocolo https://. Eso certifica también que los datos personales no corren peligro.

. Para eso hay que fijarse en que aparezca un candado junto a la URL de la página, unido al protocolo https://. Eso certifica también que los datos personales no corren peligro. Ignorar siempre las ofertas de lotería que llegan a través de correos electrónicos o redes sociales, ya que en la mayoría de los casos se trata de estafas.

Y la parte más emocionante es comprobar si el décimo ha resultado premiado. Se puede hacer en nuestro portal de Lotería del Niño una vez haya acabado el sorteo.