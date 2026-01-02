Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Von der LeyenCrans MontanaAudiencia CampanadasCristina PedrocheZBEBorrasca FrancisSorteo ONCE NavidadTommy Lee JonesLamine YamalCabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

Sorteo extraordinario

Cosas que deberías tener en cuenta al compartir un décimo de la Lotería de Niño 2026

¿Cuánto se puede ganar en la Lotería del Niño 2026? Todos los premios, al detalle

Esta es la provincia de España donde más veces ha tocado la Lotería del Niño

Esta es la razón por la que la Lotería del Niño reparte más que la Lotería de Navidad

Administración de Lotería vendiendo décimos de la Lotería del Niño.

Administración de Lotería vendiendo décimos de la Lotería del Niño.

Manuela Valdés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sorteo de la Lotería del Niño 2026, que se celebra el 6 de enero, Día de Reyes, repartirá 770 millones de euros en premios. Para muchos, es la segunda gran oportunidad tras no haber tenido suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre.

Y, como ocurre cada año, una parte importante de esos décimos no se juega en solitario: se comparte entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. El problema llega cuando el número resulta premiado y el décimo es de varios: ahí conviene tener claro cómo se reparte el dinero, quién puede cobrarlo y qué precauciones evitan conflictos.

Deja constancia del acuerdo: un décimo se cobra al portador

Cuando un décimo está compartido y obtiene premio, la cantidad se reparte de forma proporcional entre los participantes, según el porcentaje aportado por cada uno (por ejemplo, al 50%, cada persona percibe la mitad). Ahora bien, el punto crítico es otro: el décimo no es nominativo y se cobra al portador, de modo que, si no hay pruebas del acuerdo, cualquiera que tenga el décimo podría presentarse a cobrarlo.

Por eso, incluso en grupos de confianza, lo recomendable es documentar el reparto antes del sorteo. Una fórmula eficaz es hacer una fotocopia del décimo y adjuntar los DNI de todos los participantes, indicando por escrito el porcentaje que corresponde a cada uno (a menudo, equitativo). Como alternativa práctica, también sirve enviar una foto del décimo por WhatsApp a todos los implicados, dejando constancia del acuerdo y de quién conserva el original, para reducir malentendidos si el número resulta agraciado.

Cómo se cobra el premio si el décimo es compartido

Si el premio es inferior a 2.000 euros, el trámite es sencillo: una persona puede acudir a una administración autorizada a cobrarlo y, después, repartir el importe entre el resto según lo pactado. Aun así, mantener la evidencia del acuerdo ayuda a evitar discusiones de última hora.

Si el premio supera los 2.000 euros, el procedimiento cambia y conviene hacerlo bien desde el principio. Un representante del grupo deberá acudir a la entidad bancaria para gestionar el cobro, pero es importante informar allí de que el décimo está compartido y cuántas personas participan, para que el banco pueda repartir el dinero directamente entre los titulares, aplicando las retenciones fiscales de forma proporcional. Si, en cambio, se ingresa todo a nombre de una sola persona y luego esta distribuye el dinero, Hacienda podría interpretarlo como una donación, con el riesgo de que los beneficiarios tengan que afrontar después el impuesto de donaciones.

Con estas precauciones, el premio llega a cada participante como corresponde y se evitan problemas legales, fiscales y personales cuando más debería celebrarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  2. José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
  3. Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: 'Lo ha cosido Josie
  4. Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
  5. Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
  6. Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
  7. Tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras un incendio en el restaurante Le Constellation
  8. Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde

Feijóo retrasará "por respeto" la comparecencia de Zapatero en el Senado pero ve posible su imputación por Plus Ultra

Feijóo retrasará "por respeto" la comparecencia de Zapatero en el Senado pero ve posible su imputación por Plus Ultra

Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: "Después ya no me queda nada"

Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: "Después ya no me queda nada"

Milei inicia el año con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y un nuevo giro represivo en Argentina

Milei inicia el año con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y un nuevo giro represivo en Argentina

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Cáritas avisa sobre las nuevas formas de pobreza en Catalunya

El malestar toma de nuevo las calles en Irán: 5 claves de las protestas contra el Gobierno y la crisis económica

El malestar toma de nuevo las calles en Irán: 5 claves de las protestas contra el Gobierno y la crisis económica

Superviviente del incendio en la estación de esquí suiza Crans-Montana: “Vi a personas completamente quemadas"

Directo | Fin de semana de frío, fuertes lluvias y nevadas

Directo | Fin de semana de frío, fuertes lluvias y nevadas