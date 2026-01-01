Esta es la razón por la que la Lotería del Niño reparte más que la Lotería de Navidad

A pocos días de que se celebre el Sorteo de la Lotería del Niño 2026, hay mucha gente que empieza a preguntarse qué haría si fueran tocados con la varita de la suerte. La realidad es que las posibilidades de ganar los premios más altos son mínimas y, en este caso, lo mejor es confiar en los hados y sobre todo en la Diosa Fortuna. Una inmensa mayoría invertirá un dinero que seguramente no recuperará ni con el reintegro y sólo unos pocos se alzarán con el primer premio o con alguno de los premios principales.

Pongamos un ejemplos con la Lotería de Navidad. En el pasado sorteo, las probabilidades de que tocara un premio eran solo de un 5%, un porcentaje que se reducía hasta el 0,001% si se pretendía ganar el Gordo, es decir, las posibilidades eran de una entre cien mil. Pero, ¿qué ocurre con la Lotería del Niño? ¿Qué porcentaje hay de que toque un premio en este sorteo?

Más reintegros

Para empezar, el porcentaje que se destina al reintegro en el Sorteo del Niño alcanza el 30% frente al 10% de la Lotería de Navidad. Mientras que en este último sorteo solo se devuelve el importe del décimo si el último número coincide con el del Gordo, en el del Niño hay tres terminaciones que permiten el reintegro, las de los tres premios mayores. Esto significa que las posibilidades de ganar aumentan, a pesar de que el importe a recibir sea solo 20 euros.

En concreto, 37.920 números de entre 100.000 resultarán premiados el Día de Reyes, una cantidad mayor que en el sorteo del 22 de diciembre, cuando 15.304 números de entre 100.000 recibieron algún dinero. En porcentaje, tienes un 0,3792% de posibilidades de que te toque algún premio del Sorteo de Reyes, más del doble de las probabilidades que tienes de recibir un premio en el de Navidad (0,15304%).

Sin embargo, la cuantía que se reparte es menor: en la Lotería del Niño se reparte 770 millones en premios, mientras que en el de Navidad se repartieron 2.590 millones.

Mismas probabilidades

Por último, la probabilidad de ganar el primer premio siguen siendo igual de baja: 0,00001%, es decir, una entre cien mil.

En definitiva, aunque las probabilidades de ganar son bajas, la Lotería de Niño sigue siendo uno de los sorteos extraordinarios más importantes del año y supone una nueva cita para reencontrarse con la suerte. Quien más o quien menos acaba jugando un décimo o alguna participación.