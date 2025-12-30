Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Inteligencia Artificial lo confirma: esta será la terminación ganadora de la Lotería del Niño 2026

Desde OpenAI, la organización creadora, han recordado que el modelo está diseñado para procesar y generar texto en base a patrones de datos y no para predecir el futuro

Lotería del Niño 2026

El número 66.777, tercer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' en 2025

El número 66.777, tercer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' en 2025

Europa Press

Manuela Valdés

Por qué confiar en El Periódico

El famoso modelo de inteligencia artificial ChatGPT ha hecho una predicción del número agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño 2026. Aunque el sistema no tiene capacidad para predecir el futuro ni acceso a información privilegiada, muchos usuarios han aprovechado la creatividad de la plataforma de IA para intentar dar con el número ganador en el Sorteo de Reyes.

El número ganador

Aunque ChatGPT carece de habilidades mágicas o capacidad para influir en eventos reales, la Inteligencia Artificial ha dado la terminación 273, correspondiente al número completo 48273, como una de las más comentadas de cara al Sorteo de la Lotería del Niño 2026, aunque los expertos recuerdan que se trata únicamente de una proyección basada en modelos teóricos y no de una predicción infalible.

La IA detecta que este tipo de combinaciones poco habituales suelen generar interés entre los jugadores por su carácter “no obvio”, si bien insiste en que todos los números mantienen exactamente las mismas probabilidades de resultar premiados el día del sorteo.

La IA: Ciencia, no magia

Desde OpenAI, la organización creadora de ChatGPT, han recordado que el modelo está diseñado para procesar y generar texto en base a patrones de datos y no para predecir el futuro. "Cualquier predicción realizada por el sistema es puramente aleatoria y no debe interpretarse como información válida ni relevante", explicaron en un comunicado oficial.

Sin embargo, la fascinación del público por la posibilidad de que una máquina pueda acertar un evento tan azaroso como el sorteo de la Lotería del Niño sigue creciendo. Históricamente, la humanidad siempre ha buscado formas de encontrar patrones o señales en eventos fortuitos, y la tecnología no está exenta de este fenómeno.

El impacto de la inteligencia artificial

Este suceso es un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial está llegando a todos los ámbitos de nuestra vida. Desde recomendaciones de series hasta predicciones deportivas (aunque también sin fundamento), las IA como ChatGPT se han convertido en herramientas que despiertan curiosidad y, en algunos casos, humor.

El Sorteo del Niño 2026

El Sorteo del Niño es uno de los eventos más esperados del año en España y tiene lugar cada 6 de enero. Como segundo sorteo en importancia tras el Sorteo de Navidad, reparte millones de euros en premios y atrae a millones de participantes de todo el país. La tradición, la ilusión y el sueño de cambiar la vida en un instante son parte del encanto que lo rodea.

