Pequeña, familiar y amante de la venta por máquina: así es la administración de Tarragona que ha repartido 100.000€ de la lotería del Niño 2025

Una administración de lotería del centro de Alcanar, población del sur de Tarragona, ha repartido esta mañana 100.000 euros con el sorteo de la Lotería del Niño 2025. El negocio ha vendido, a través de la terminal, un décimo del segundo premio, el número 06.766, y otro del tercer premio, el 66.777, dotados con 75.000 y 25.000 euros, respectivamente. Mònica Alvaredo, la responsable de la administración, explicaba a EL PERIÓDICO que su clientela es "gente del pueblo y habitual" mientras colgaba el cartel de los premios en el escaparate del local.

En la demarcación de Tarragona, otros tres establecimientos han sido agraciados con parte del tercer premio, todos de la comarca del Tarragonès.

Este lunes por la mañana, el sorteo ha querido que dos números vendidos en Alcanar fueran entre los premiados. An ambos casos, según explica Alvaredo, se han repartido a través de la máquina, como ya es habitual en su administración, lo que impide que se conozca rápidamente la identidad del ganador o los ganadores. "Antes a la gente no le gustaba comprar por la terminal porque en realidad el boleto no es tan vistoso, pero ahota la gente ya se ha acostumbrado", reconocía la propietaria: "A la gente le gusta tener el décimo habitual, es normal". Ahora, la mayoría de ventas de lotería que realiza su administración son a través de la máquina, de la cual Mònica se erige como firme defensora.

Alvaredo se ha mostrado poco sorprendida pero contenta de haber repartido suerte entre sus vecinos ya que, además, asegura que se trata de una administración "muy pequeña, familiar", y con una clientela "de gente del publo y habitual". Sin embargo, asegura que hasta el momento nadie se ha manifestado como portador de ningún de los dos boletos, aunque espera que sea alguien del pueblo "porque 100.000 euros no vienen mal nunca", ha dicho.

Con la suya, la administración lleva abierta tres generaciones en Alcanar, primero con el abuelo y después con la madre de Mònica. Y desde hace más de dos décadas, ella es la única vendedora de la administración, con el apoyo de su marido. Ahora ha repartido 100.000 euros con el sorteo del Niño 2025, pero la suerte les ha sonreído en más de una vez: en el sorteo de Navidad de 2023 también repartieron un quinto premio, aunque asegura que es la primera vex que reparte el preio del Niño.