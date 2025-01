El primer premio de la Lotería del Niño cae íntegro en León y Catalunya pellizca parte del segundo y del tercero

La ciudad de León ha sido la gran afortunada este 6 de enero: en ella he recaído íntegramente el primer premio de la Lotería del Niño de 2025. Fue la administración número 19, ubicada en El Corte Inglés (Fray Luis de León, 21), la que vendió todas las series del 78.908, el número agraciado con el 'Gordo'.

El 78.908 se ha vendido "por ventanilla" en esta administración leonesa, que ha repartido más de 100 millones de euros en premios. Como ha explicado su titular, Basilio Miguélez, este número se ha vendido en ventanilla hasta el último día e incluso ha apuntado que el mismo día 5 de enero se vendió "mucho".

Según Miguélez, "a lo sumo" han devuelto 4 o 5 series de las 55 consignadas, por lo que da por hecho que habrán regado la ciudad de León con más de 100 millones de euros. Este premio ha estado muy repartido y se ha vendido a vecinos de León, pero también de fuera al estar la administración ubicada en el Corte Inglés a donde acuden muchas personas a comprar.

Sin embargo, más repartidos han estado, por toda la geografía española, el segundo y el tercer premio. El segundo ha recaído en el número 06.766. Entre las localidades que han vendido décimos hay ocho municipios catalanes: cuatro administraciones de Barcelona, así como en Terrassa, Castelldefels, Molins de Rei, Mataró, Vilafant, Massalcoreig y Alcanar. También en Madrid, Málaga, Toledo, San Sebastián, Murcia, Ourense, Alicante, Sevilla, Albacete, Almería, Cádiz, Córdoba, Badajoz y Granada.

Entre las administraciones que han repartido el segundo premio en Catalunya se encuentra la del centro comercial Les Arenas, junto a la plaza de España de Barcelona, que ha vendido una serie (ocho décimos por ventanilla y dos por web, con 750.000 euros en total) y que ya vendió décimos del tercero, cuarto y quinto premios del sorteo de Navidad del 22 de diciembre pasado.

El tercer premio ha sido para el número 66.777. Ha salpicado a 16 poblaciones catalanas, entre ellas Tarragona, Vila-seca, La Pobla de Montornès, Alcanar, Badalona, Martorell, Girona, Tàrrega, Manresa, Sant Sadurní d'Anoia, Cornellà, Molins de Rei, Calella y Cadaqués. La suerte también ha recaído en administraciones de A Coruña, Cáceres, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Almería, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Sevilla, Zamora, Alicante, Castellón, Córdoba, Pamplona, Zaragoza y València.

La suerte cae en la 'zona cero' de la dana

En València, el tercer premio ha dejado más de un millón de euros en la 'zona cero' de la dana. Concretamente la suerte ha sonreído a la localidad de Aldaia (uno de los municipios devastados por la catástrofe ambiental del 29 de octubre) con 1.250.000 euros del tercer premio.

Ha sido la administración de loterías ubicada en el Centro Comercial Bonaire, arrasado por las inundaciones y cuyas imágenes mostrando sus comercios y aparcamiento anegados por el agua se hicieron virales en redes sociales, ha vendido cinco series del número 66.777. Este punto de venta de loterías es una de las administraciones que siguen cerradas tras la dana, que afectó a 27 despachos en la provincia de Valencia. Prevé abrir a mediados de febrero.

Además, este tercer premio del sorteo extraordinario del Niño ha dejado también pellizcos, aunque menores, en otras zonas afectadas por la riada como Paiporta, Alaquàs o Silla, así como en Meliana, Valencia, Picassent, Gandia, Manises y Oliva, en la provincia de Valencia, y Xábia, Albir, Alicante, Petrer, Granja de Rocamora, Torrevieja y Benidorm, en la de Alicante, según Loterías.

El propietario de la administración del Centro Comercial Bonaire, Pedro Joaquín Cámara, ha explicado se ha enterado de que había vendido "algo" del tercer premio porque un compañero lotero de Mislata le ha enviado un mensaje de WhatsApp felicitándole.

"Entonces, cuando he visto su felicitación, he pensado que algo bueno había pasado, y ya he corrido a comprobar cuánto había repartido", ha indicado Pedro Joaquín, que está viviendo "con inmensa alegría" el sorteo mientras está en su pueblo, Ayora (Valencia), ubicado a unos 130 kilómetros de su administración de lotería.

La suerte, de nuevo en Las Arenas

La caída del segundo premio, el 06.766, en el centro comercial Las Arenas de Barcelona no ha hecho sino agrandar su leyenda. Es la misma administración, la 336, que dio el gordo de Navidad de 2023 y en el pasado sorteo de la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre, repartió tres premios.Esta vez vendió 10 décimos de una serie del 06.766.

Según una de las empleadas de la administración, Laura Prieto, calculan haber vendido una serie enteramente por ventanilla y afirma que no han devuelto ningún décimo.

Tras abrir a las 10 horas y no haber tenido aún tiempo de desenvolver los regalos del Día de Reyes, Prieto, quien lleva un año en esta administración, celebra poder, en sus palabras, dar felicidad a la gente: "Ahora llevo más suerte a los clientes que a mí". El director de la administración, Víctor Fernández, ha gozado de un premio doble este año, ya que ha sido padre esta misma semana, el día 2 de enero, de su hijo Alejandro.

A continuación, repasamos todos los números ganadores:

Extracciones de dos cifras

Premiadas con 400 euros. Los números agraciados son 31, 26, 68, 11

Extracciones de tres cifras

Premiadas con 1000 euros. Los números agraciados son: 798, 824, 794, 981, 307, 548, 660, 366, 040, 899, 756, 404, 306

Extracciones de cuatro cifras

Premiadas con 3500 euros. Los números agraciados son: 4276,

Tercer premio de la Lotería del Niño 2025

El número 66777 ha sido agraciado con el tercer premio de la Lotería del Niño

En cuanto al tercer premio, la suma asciende a 250.000 euros por serie y 25.000 euros al décimo ganador.

Segundo premio de la Lotería del Niño 2025

El número 06766 ha sido agraciado con el segundo premio de la Lotería del Niño

El segundo premio está dotado con 750.000 euros a la serie. Es decir, 75.000 euros por décimo agraciado. Ha caído en Granada, Almería, Elche, Almuñecar, Madrid, entre otras localidades.

Primer premio de la Lotería del Niño 2025

El número 78908 ha sido agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño. El primer premio, está dotado con nada menos que 2.000.000 de euros por serie. Esto equivale a 200.000 euros por décimo. Íntegro en León.

Reintegros

Los reintegros son para los números 5 y 0

¿Dónde consultar los números de la Lotería del Niño 2025?

Durante el sorteo, EL PERIÓDICO pone a tu disposición un comprobador de números del Sorteo del Niño 2025donde se pueden consultar en tiempo real los números afortunados.