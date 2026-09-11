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La Grossa de la Diada, sorteo en directo | Última hora de los resultados y números premiados

Además del premio extraordinario, el sorteo contempla otros tres grandes premios de 50.000, 20.000 y 10.000 euros

la Grossa de la Diada

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La Grossa de la Diada 2026 se celebra este 11 de septiembre, con un premio extraordinario de dos millones de euros.

Sigue aquí en directo las cinco extracciones del sorteo y comprueba todos los números premiados.

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