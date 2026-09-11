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La Grossa de la Diada, sorteo en directo | Última hora de los resultados y números premiados
Además del premio extraordinario, el sorteo contempla otros tres grandes premios de 50.000, 20.000 y 10.000 euros
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La Grossa de la Diada 2026 se celebra este 11 de septiembre, con un premio extraordinario de dos millones de euros.
Sigue aquí en directo las cinco extracciones del sorteo y comprueba todos los números premiados.
Siga el directo de la Grossa de la Diada
¡Buenos días y bienvenidos a este directo del sorteo de la Grossa de la Diada!, Se trata de una edición especial de la lotería catalana que pondrá en juego premios de hasta dos millones de euros.
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