Sorteo de La Grossa de la Diada 2026: todo lo que debes saber sobre el horario, la emisión en directo y los premios

La Diada de Catalunya se acerca y, con ella, una de las citas tradicionales para quienes prueban suerte coincidiendo con esta fecha. El próximo 11 de septiembre se celebrará también el sorteo de La Grossa de La Diada, una edición especial de la lotería catalana que pondrá en juego premios de hasta dos millones de euros.

Los billetes tienen un precio de cinco euros y ya pueden adquirirse tanto en los puntos de venta de Loteries de Catalunya como a través de sus canales digitales.

Ya están a la venta

Para esta edición se han puesto a la venta 70.000 números, desde el 00000 hasta el 69999. Cada número cuenta con 35 series, de las cuales 15 se comercializan en formato papel y otras 20 pueden ser impresas directamente por los puntos de venta que dispongan de terminal.

Además, los jugadores pueden solicitar un número concreto en aquellos establecimientos que cuenten con terminal, siempre que se encuentre disponible.

Dos millones de euros

El mayor premio de La Grossa será de dos millones de euros y corresponderá a un único billete. Para conseguirlo será necesario acertar las cinco cifras del primer premio en el mismo orden y, además, acertar la serie, que estará comprendida entre el 1 y el 35, de acuerdo con la segunda extracción.

Además de este premio extraordinario, el sorteo contempla otros tres grandes premios, de 50.000, 20.000 y 10.000 euros, junto a diferentes cantidades para las terminaciones y los números inmediatamente anterior y posterior a los ganadores.

Todos los premios

El primer premio será de 50.000 euros por billete para el número cuyas cinco cifras coincidan, en el mismo orden, con las de la primera extracción.

También recibirán premio los números inmediatamente anterior y posterior al ganador, con 2.000 euros por billete. Las terminaciones de cuatro cifras, por su parte, tendrán un premio de 500 euros; las de tres cifras, de 100 euros; las de dos cifras, de 30 euros; y la última cifra tendrá un reintegro de 5 euros.

El segundo premio será de 20.000 euros para el número que coincida con las cinco cifras de la tercera extracción. En este caso, el número anterior y el posterior recibirán 500 euros, mientras que las coincidencias de cuatro, tres y dos últimas cifras estarán premiadas con 200, 30 y 10 euros, respectivamente.

En cuanto al tercer premio, será de 10.000 euros para el número que coincida con las cinco cifras de la cuarta extracción. Los números anterior y posterior recibirán 200 euros, mientras que las coincidencias de cuatro, tres y dos últimas cifras estarán premiadas con 100, 20 y 5 euros, respectivamente.

Por último, el cuarto premio, correspondiente al segundo reintegro, será de cinco euros para los billetes cuya última cifra coincida con la obtenida en la quinta extracción.

Cinco extracciones

La Grossa de La Diada se desarrolla mediante cinco extracciones. Cada una de ellas determina una parte de los premios. La primera extracción establece el número correspondiente al primer premio. La segunda extracción determina la serie que permitirá conseguir el premio extraordinario de dos millones de euros. La tercera extracción fija el número del segundo premio, mientras que la cuarta determina el tercer premio. Finalmente, la quinta extracción establece el número correspondiente al segundo reintegro.

Una de las reglas que conviene tener en cuenta es que los premios no son acumulables dentro de un mismo número ganador. Es decir, si un billete reúne varias condiciones correspondientes a un mismo número extraído, únicamente cobrará el premio de mayor categoría que le corresponda.

Así, cuando coincidan las últimas cuatro, tres o dos cifras de diferentes números extraídos, los acertantes tendrán derecho a cobrar el importe correspondiente a la categoría más alta de cada extracción, según las cifras acertadas.

Cabe recordar que los premios de La Grossa de La Diada caducan a los 90 días de la fecha del sorteo, por lo que los ganadores deberán cobrar sus billetes dentro de ese periodo.

Cómo cobrar el premio

En cuanto al cobro, Loteries de Catalunya establece diferentes vías dependiendo del importe. Los premios de hasta 120 euros pueden cobrarse en establecimientos autorizados que dispongan de terminal, mientras que aquellos premios a partir de 50 euros también pueden cobrarse en oficinas de CaixaBank. Además, todos los premios pueden abonarse en la Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya.

Noticias relacionadas

Para premios de 2.000 euros o más, el ganador deberá identificarse mediante presentación del DNI y, si opta por recibir el importe mediante transferencia bancaria, tendrá que presentar también el certificado de titularidad bancaria.