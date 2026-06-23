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La Grossa de Sant Joan 2026, en directo: hora del sorteo, premios y dónde comprobar números premiados

Horario de la Grossa de Sant Joan 2026

Lista de premios de la Grossa de Sant Joan 2026

La Grossa de Sant Joan 2026

La Grossa de Sant Joan 2026 / EPC

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Un año más vuelve uno de los sorteos con mayor tradición en Catalunya. La Grossa de Sant Joan 2026 celebra una nueva edición este martes, 23 de junio, en la que repartirá miles de euros entre los afortunados.

EL PERIÓDICO te explica en directo todo lo relacionado con este clásico de Loteries de Catalunya y los números premiados.

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La Grossa de Sant Joan 2026, en directo: hora del sorteo, premios y dónde comprobar números premiados

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