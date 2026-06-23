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La Grossa de Sant Joan 2026, en directo: hora del sorteo, premios y dónde comprobar números premiados
Horario de la Grossa de Sant Joan 2026
Lista de premios de la Grossa de Sant Joan 2026
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Un año más vuelve uno de los sorteos con mayor tradición en Catalunya. La Grossa de Sant Joan 2026 celebra una nueva edición este martes, 23 de junio, en la que repartirá miles de euros entre los afortunados.
EL PERIÓDICO te explica en directo todo lo relacionado con este clásico de Loteries de Catalunya y los números premiados.
A qué hora es el sorteo de la Grossa de Sant Joan 2026
Este martes, 23 de abril, Loteries de Catalunya celebra uno de los sorteos con más tradición en los últimos años, la Grossa de Sant Joan 2026. El sorteo se realizará en torno a las 21h. y en él se darán a conocer los números afortunados con los premios que se reparten este año
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