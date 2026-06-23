Comprobar La Grossa de Sant Joan 2026: resultados y números premiados

Un año más vuelve uno de los sorteos con mayor tradición en Catalunya. La Grossa de Sant Joan 2026 celebra una nueva edición este martes, 23 de junio, en la que repartirá miles de euros entre los afortunados.

EL PERIÓDICO te explica en directo todo lo relacionado con este clásico de Loteries de Catalunya y los números premiados.

Combinación ganadora de la Grossa de Sant Jordi La combinación ganadora es la siguiente: 3 2 9 8 7 Serie: 22

Resultados de la 6/49 Seguimos esperando el resultado de la Grossa especial revetlla. Pero lo que sí sabemos es el resultado de la 6/49 de hoy: Combinación ganadora: 6, 17, 24, 25, 26, 49 Complementario: 5 Reintegro: 6 Joker: 769895

¡Empieza el sorteo! En breves tendremos el resultado.

Premios de consolación elevados Además del medio millón al billete exacto, el sorteo devuelve 100.000 euros a quienes tengan las mismas cinco cifras que el número ganador, independientemente de la serie.

El primer premio quedó desierto En su edición inaugural de 2019, la anécdota histórica fue que el primer gran premio de 3 millones de euros (que por aquel entonces tenía un valor mayor) no se lo llevó nadie porque ningún jugador había comprado el número ganador.

Es un sorteo muy reciente Nació en el año 2019. Tras ser sustituida temporalmente por la Grossa de l'estiu en 2021, se recuperó de forma definitiva en 2022 y desde entonces acompaña cada verbena.

Tarde 'caliente' en el distrito financiero de Madrid por un incendio en la Torre Moeve: "Al llegar abajo me temblaban las piernas" No era suficiente con los casi 40 grados de temperatura que lleva rozando todo el día Madrid este martes. Un incendio en la Torre Moeve ha terminado de disparar las temperaturas, literal y metafóricamente, en el distrito financiero de la capital. El fuego, originado sobre las 16 horas, ha obligado a desalojar el edificio afectado y el contiguo, dejando imágenes de tensión y confusión entre los trabajadores, y tres personas atendidas. Lea aquí la noticia completa.

Cuál es el premio máximo de la Grossa de Sant Joan El mayor premio de la Grossa de Sant Joan 2026 es el premio extraordinario de 500.000 euros por billete. Para conseguirlo, deben coincidir las cinco cifras del número ganador y también la serie correspondiente.

Cuántos números de la Grossa de Sant joan 2026 se han puesto a la venta Según anuncia Loteries de Catalunya, hay un total de 100.000 números a la venta para este sorteo. Las cifras sorteadas van del 00000 al 99999 y cuentan con un total de 50 series o billetes por número. Todas ellas se pueden adquirir mediante la impresión del billete desde el terminal del punto de venta o a través de la web o de la app de Loteries de Catalunya.