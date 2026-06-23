Comprobar La Grossa de Sant Joan 2026: resultados y números premiados

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Un año más vuelve uno de los sorteos con mayor tradición en Catalunya. La Grossa de Sant Joan 2026 celebra una nueva edición este martes, 23 de junio, en la que repartirá miles de euros entre los afortunados.

EL PERIÓDICO te explica en directo todo lo relacionado con este clásico de Loteries de Catalunya y los números premiados.

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