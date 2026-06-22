La Grossa de Sant Joan 2026, conocida oficialmente como Grossa Especial Revetlla, vuelve a repartir premios con motivo de la verbena de Sant Joan en Catalunya. El sorteo se celebra el martes 23 de junio de 2026 y pone en juego un premio extraordinario de 500.000 euros.

Cada billete tiene un precio de cinco euros y permite participar en una rifa con 100.000 números disponibles, del 00000 al 99999, y 50 series por número. Además del gran premio, el sorteo contempla una amplia lista de premios menores para quienes acierten varias cifras del número ganador.

Cómo funciona la Grossa Especial Revetlla 2026

La Grossa Especial Revetlla 2026 es un sorteo extraordinario de Loteries de Catalunya vinculado a la celebración de Sant Joan. Los billetes pueden comprarse en los puntos de venta oficiales que dispongan de terminal, así como a través de los canales digitales de Loteries de Catalunya, web y app.

El sistema de premios se basa en la coincidencia de cifras con el número extraído. Un billete se considera ganador cuando coincide un determinado número de cifras, en el mismo orden, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según la categoría de premio.

Cuál es el premio máximo de la Grossa de Sant Joan

El mayor premio de la Grossa de Sant Joan 2026 es el premio extraordinario de 500.000 euros por billete. Para conseguirlo, deben coincidir las cinco cifras del número ganador y también la serie correspondiente.

El primer premio está dotado con 100.000 euros por billete y se entrega a los billetes cuyas cinco cifras coincidan con el número ganador en el mismo orden, aunque pertenezcan a una serie distinta de la agraciada con el premio extraordinario.

Lista de premios de la Grossa de Sant Joan 2026

Estos son los premios de la Grossa Especial Revetlla 2026 según las coincidencias con el número ganador del sorteo:

Premio extraordinario : 500.000 euros para el billete que coincida en las cinco cifras y en la serie.

: 500.000 euros para el billete que coincida en las cinco cifras y en la serie. Primer premio : 100.000 euros para los billetes que coincidan en las cinco cifras.

: 100.000 euros para los billetes que coincidan en las cinco cifras. 4 primeras cifras : 1.000 euros.

: 1.000 euros. 4 últimas cifras : 1.000 euros.

: 1.000 euros. 3 primeras cifras y última cifra : 105 euros.

: 105 euros. Primera cifra y 3 últimas cifras : 105 euros.

: 105 euros. 3 primeras cifras : 100 euros.

: 100 euros. 3 últimas cifras : 100 euros.

: 100 euros. 2 primeras cifras y 2 últimas cifras : 20 euros.

: 20 euros. 2 primeras cifras y última cifra : 15 euros.

: 15 euros. Primera cifra y 2 últimas cifras : 15 euros.

: 15 euros. 2 primeras cifras : 10 euros.

: 10 euros. 2 últimas cifras : 10 euros.

: 10 euros. Primera cifra y última cifra : 10 euros.

: 10 euros. Primera cifra : 5 euros.

: 5 euros. Última cifra: 5 euros.

Cuándo y dónde ver el sorteo

La probabilidad de que un billete resulte premiado es de una entre cinco. En el caso del premio de cinco cifras, la probabilidad es de una entre 100.000, mientras que para el premio extraordinario de 500.000 euros es de 1 entre 5.000.000.

Los premios de la Grossa Especial Revetlla caducan a los 90 días de la fecha del sorteo, por lo que los ganadores deberán comprobar sus billetes y gestionar el cobro dentro de ese plazo.

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El sorteo de la Grossa de Sant Joan 2026 se celebra el martes 23 de junio a las 21.00 horas. Los billetes pueden adquirirse hasta una hora antes del inicio del sorteo y los resultados se podrán seguir en directo desde EL PERIÓDICO, donde también se publicarán los números premiados de la Grossa Especial Revetlla.