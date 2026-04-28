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Comprobar la Grossa de Sant Jordi 2026: resultados y números premiados del sorteo del 27 de abril, en directo

Comprobar Grossa de Sant Jordi 2026: resultados y números premiados

Premios de la Grossa de Sant Jordi 2026

Comprobar la Grossa de Sant Jordi 2026: números premiados

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Un año más ha vuelto uno de los sorteos con mayor tradición en Catalunya. La Grossa de Sant Jordi ha celebrado una nueva edición este lunes, 27 de abril, en la que ha repartido miles de euros entre los afortunados.

EL PERIÓDICO te explica en directo todo lo relacionado con este clásico de Loteries de Catalunya y los números premiados.

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