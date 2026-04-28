Comprobar la Grossa de Sant Jordi 2026: resultados y números premiados del sorteo del 27 de abril, en directo

Un año más ha vuelto uno de los sorteos con mayor tradición en Catalunya. La Grossa de Sant Jordi ha celebrado una nueva edición este lunes, 27 de abril, en la que ha repartido miles de euros entre los afortunados.

EL PERIÓDICO te explica en directo todo lo relacionado con este clásico de Loteries de Catalunya y los números premiados.

Hasta cuándo puedo cobrar un premio de la Grossa de Sant Jordi 2026 Si has sido afortunado con alguno de los premios que ha repartido la Grossa de Sant Jordi este 27 de abril, te interesa saber que tienes 90 días para cobrarlo. El próximo 26 de julio sería el útimo día.

Comprobar la Grossa de Sant Jordi 2026 Una vez realizado el sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026 es el momento para comprobar si tu billete ha tenido premio. EL PERIÓDICO pone a tu disposición este enlace para comprobar si tu número de la Grossa tiene premio. Tan solo tienes que hacer clic y comprobar los números premiados

El 46564 y la serie 15, primer premio extraordinario de la Grossa de Sant Jordi El número 46564 ha sido agraciado con el primer premio de La Grossa de Sant Jordi 2026 dotado con 50.000 euros por billete. Si además tienes la serie 15, el premio es de 2 millones de euros.

¿Cuánto dinero gano con el reintegro de la Grossa de Sant Jordi 2026? El cuarto premio de la Grossa de Sant Jordi equivale al reintegro que es de 5 euros. Este reintegro corresponde a los números cuya última cifra coincida con la quinta extracción del sorteo

¿Se pueden acumular premios en la Grossa de Sant Jordi? Los premios de un mismo número no son acumulables. Sin embargo, si un billete tiene derecho a varios premios dentro de una misma categoría, solo cobrará el de mayor importe. Ahora bien, sí que se pueden acumular premios de diferentes extracciones si coinciden diferentes terminaciones.

Premios por aproximaciones y terminaciones La Grossa no solo reparte grandes premios. También incluye numerosos premios menores lo que aumenta las probabilidades de ganar: Números anterior y posterior al primer premio: alrededor de 2.000 €

Coincidencia de las cuatro últimas cifras : premios de unos 1.000 €

: premios de unos 1.000 € Coincidencia de las tres últimas cifras : unos 250 €

: unos 250 € Coincidencia de las dos últimas cifras : unos 35 €

: unos 35 € Reintegro (última cifra): importe equivalente al precio del billete Además, también existen premios asociados a los números del segundo y tercer premio con cuantías menores en función de las coincidencias.

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Grossa de Sant Jordi 2026? Los premios de La Grossa de Sant Jordi 2026 están sujetos a tributación en España, aunque con una importante exención fiscal. Según la normativa vigente, los primeros 40.000 euros de cualquier premio están libres de impuestos, mientras que el importe que supere esa cifra tributa al 20%. De este modo, los premios inferiores a ese umbral —como el segundo (20.000 €) o el tercero (10.000 €)— quedan completamente exentos. En cambio, en el caso del primer premio (50.000 €), solo tributan 10.000 euros, lo que supone una retención de 2.000 euros. La mayor carga fiscal recae sobre el premio extraordinario de 2 millones de euros, del que Hacienda retiene 392.000 euros. Esta deducción se aplica de forma automática en el momento del cobro, por lo que los agraciados reciben directamente la cantidad neta

¿Cómo puedo cobrar un premio de la Grossa de Sant Jordi 2026 si lo he comprado por Internet? Los premios de La Grossa de Sant Jordi 2026 comprados por Internet se cobran de forma automática a través del sistema de Loteries de Catalunya. En el caso de premios de hasta 600 euros, el importe se ingresa directamente en el monedero virtual del usuario, desde donde puede transferirse a una cuenta bancaria o reutilizarse para nuevas participaciones. Para premios superiores a esa cantidad, el abono se realiza directamente en la cuenta bancaria vinculada al registro online del décimo. El sistema detecta de forma automática los boletos premiados, por lo que no es necesario realizar trámites presenciales en la mayoría de los casos. El plazo para reclamar cualquier premio es de hasta 90 días desde la fecha del sorteo.

¿Qué plazo tengo para cobrar un premio de la Grossa de Sant Jordi 2026? El plazo para cobrar un premio de La Grossa de Sant Jordi 2026 es de 90 días desde el día siguiente al sorteo. Si no se reclama dentro de ese periodo, el derecho al cobro caduca y el premio ya no se puede recuperar. Este plazo se aplica tanto a premios pequeños como a los grandes, aunque la forma de cobro pueda variar según el importe y el canal de compra (online o punto de venta físico). En resumen: tres meses para cobrarlo; pasado ese tiempo, se pierde el premio.