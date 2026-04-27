Loteries de Catalunya
19437, tercer premio de la Grossa de Sant Jordi 2026
Resultados de la Grossa de Sant Jordi 2026, en directo: números premiados
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El número 19437 ha sido agraciado con el tercer premio de la Grossa de Sant Jordi 2026 dotado con 10.000 euros por billete.
El segundo premio de la Grossa de Sant Jordi 2026 ha caído en xxxxxxxx, donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del segundo premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya para conmemorar la Diada de Sant Jordi.
Recuerda que puedes comprobar al instante si tu billete de la Grossa de Sant Jordi 2026 ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de EL PERIÓDICO.
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