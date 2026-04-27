59132, segundo premio de la Grossa de Sant Jordi 2026

El número 59132 ha sido agraciado con el segundo premio de la Grossa de Sant Jordi 2026 dotado con 20.000 euros por billete.

El segundo premio de la Grossa de Sant Jordi 2026 ha caído en xxxxxxxx, donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del segundo premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya para conmemorar la Diada de Sant Jordi.

Recuerda que puedes comprobar al instante si tu billete de la Grossa de Sant Jordi 2026 ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de la Grossa de Sant Jordi de EL PERIÓDICO.

Cómo cobrar un premio de la Grossa de Sant Jordi

Los premios de La Grossa de Sant Jordi 2026 pueden cobrarse desde el mismo momento en que finaliza el sorteo, aunque el procedimiento varía según la cuantía del premio y la forma en la que se haya adquirido el billete.

En los décimos comprados en establecimientos físicos, los importes más bajos se abonan directamente en los puntos de venta autorizados, mientras que las cantidades más elevadas deben gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras o en oficinas de Loteries de Catalunya, donde es necesario acreditar la identidad del ganador.

Por su parte, quienes hayan adquirido su participación por Internet reciben el premio de forma automática, ya sea en su cuenta bancaria o en el monedero virtual asociado a su usuario, lo que agiliza notablemente el proceso.

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En todos los casos, el plazo para reclamar el dinero es de 90 días a partir del sorteo. Una vez superado ese límite, el premio caduca y no puede cobrarse.