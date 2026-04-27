46564, primer premio de la Grossa de Sant Jordi 2026

El número 46564 ha sido agraciado con el primer premio de La Grossa de Sant Jordi 2026 dotado con 50.000 euros por billete. Si además tienes la serie 15, el premio es de 2 millones de euros.

El primer premio de la Grossa de Sant Jordi 2026 ha caído en xxxxxxxx donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del primer premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya para conmemorar la Diada de Sant Jordi.

Recuerda que puedes comprobar al instante si tu billete de la Grossa de Sant Jordi 2026 ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de la Grossa de Sant Jordi de EL PERIÓDICO.

Cuándo y cómo cobrar un premio de la Grossa de Sant Jordi 2026

Los premios de La Grossa de Sant Jordi 2026 pueden cobrarse desde el mismo día del sorteo, siguiendo un procedimiento que varía en función del importe y del canal de compra.

En el caso de los billetes adquiridos en puntos de venta físicos, los premios de hasta 120 euros pueden cobrarse directamente en establecimientos autorizados, mientras que las cantidades superiores deben gestionarse en entidades financieras colaboradoras o en oficinas de Loteries de Catalunya. Para los premios más elevados, el pago se realiza en oficinas habilitadas, previa identificación del ganador.

Por su parte, los billetes comprados por Internet permiten un cobro más ágil, ya que el sistema ingresa automáticamente el dinero en la cuenta o monedero del usuario, especialmente en los premios de menor cuantía.

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En todos los casos, los agraciados disponen de un plazo máximo de 90 días desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. Transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el importe no puede recuperarse.