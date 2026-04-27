Premios de la Grossa de Sant Jordi 2026

La Grossa de Sant Jordi 2026 vuelve un año más con uno de los sorteos más esperados en Catalunya y una de las grandes preguntas es cuánto dinero reparte y qué premios se pueden ganar.

Premio extraordinario: hasta 2 millones de euros

El mayor premio del sorteo es el premio extraordinario de 2.000.000 de euros por billete, que se obtiene al acertar las cinco cifras del primer premio y la serie correspondiente. Se trata del premio más alto de este sorteo y solo lo gana un único billete.

Premios principales de la Grossa de Sant Jordi 2026

Además del premio extraordinario, el sorteo reparte varios premios importantes:

Primer premio : 50.000 euros por billete

: 50.000 euros por billete Segundo premio : 20.000 euros por billete

: 20.000 euros por billete Tercer premio: 10.000 euros por billete

Estos premios se conceden a los números cuyas cinco cifras coinciden con las extracciones correspondientes.

Premios por aproximaciones y terminaciones

La Grossa no solo reparte grandes premios. También incluye numerosos premios menores lo que aumenta las probabilidades de ganar:

Números anterior y posterior al primer premio: alrededor de 2.000 €

Coincidencia de las cuatro últimas cifras : premios de unos 1.000 €

: premios de unos 1.000 € Coincidencia de las tres últimas cifras : unos 250 €

: unos 250 € Coincidencia de las dos últimas cifras : unos 35 €

: unos 35 € Reintegro (última cifra): importe equivalente al precio del billete

Además, también existen premios asociados a los números del segundo y tercer premio con cuantías menores en función de las coincidencias.

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Un sorteo con miles de premios

En total, se ponen a la venta 80.000 números con 35 series cada uno, lo que permite repartir miles de premios en diferentes categorías. Esto convierte a la Grossa en un sorteo con muchas opciones de recuperar el dinero o conseguir un premio, incluso sin acertar los números principales.