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Premios de la Grossa de Sant Jordi 2026
Además del premio extraordinario, el sorteo reparte varios premios importantes
Directo | Última hora del sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026
¿Cuándo es la Grossa de Sant Jordi 2026? Hora del sorteo
La Grossa de Sant Jordi 2026 vuelve un año más con uno de los sorteos más esperados en Catalunya y una de las grandes preguntas es cuánto dinero reparte y qué premios se pueden ganar.
Premio extraordinario: hasta 2 millones de euros
El mayor premio del sorteo es el premio extraordinario de 2.000.000 de euros por billete, que se obtiene al acertar las cinco cifras del primer premio y la serie correspondiente. Se trata del premio más alto de este sorteo y solo lo gana un único billete.
Premios principales de la Grossa de Sant Jordi 2026
Además del premio extraordinario, el sorteo reparte varios premios importantes:
- Primer premio: 50.000 euros por billete
- Segundo premio: 20.000 euros por billete
- Tercer premio: 10.000 euros por billete
Estos premios se conceden a los números cuyas cinco cifras coinciden con las extracciones correspondientes.
Premios por aproximaciones y terminaciones
La Grossa no solo reparte grandes premios. También incluye numerosos premios menores lo que aumenta las probabilidades de ganar:
- Números anterior y posterior al primer premio: alrededor de 2.000 €
- Coincidencia de las cuatro últimas cifras: premios de unos 1.000 €
- Coincidencia de las tres últimas cifras: unos 250 €
- Coincidencia de las dos últimas cifras: unos 35 €
- Reintegro (última cifra): importe equivalente al precio del billete
Además, también existen premios asociados a los números del segundo y tercer premio con cuantías menores en función de las coincidencias.
Un sorteo con miles de premios
En total, se ponen a la venta 80.000 números con 35 series cada uno, lo que permite repartir miles de premios en diferentes categorías. Esto convierte a la Grossa en un sorteo con muchas opciones de recuperar el dinero o conseguir un premio, incluso sin acertar los números principales.
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