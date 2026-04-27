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Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio

Resultados de la Grossa de Sant Jordi 2026, en directo: números premiados y comprobar

¿Qué premios reparte la Grossa de Sant Jordi 2026?

Hora del sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026

Comprobar números de la Grossa de Sant Jordi 2026

Comprobar números de la Grossa de Sant Jordi 2026

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Comprobar si tu número de la Grossa de Sant Jordi 2026 ha sido premiado en el sorteo de este lunes, 27 de abril, es rápido y muy sencillo con el buscador de EL PERIÓDICO. Tan solo hay que hacer clic en esta página y, al momento, puedes saber si el número ha sido agraciado con algún premio.

Todos los premios de la Grossa de Sant Jordi 2026

El premio especial del sorteo de La Grossa de Sant Jordi es de 2 millones de euros, un premio que se reparte únicamente al cupón que coincida con los cinco dígitos de la combinación ganadora y el número de serie. Pero reparte además muchos otros premios:

  • Primer premio: 50.000 euros
  • Segundo premio: 20.000 euros
  • Tercer premio: 10.000 euros

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Los premios dentro de un mismo número ganador no son acumulables. Es decir, que un número que es ganador porque coincide más de una cifra con uno de los números premiados, podrá ganar solo el premio más alto posible.

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Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio

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