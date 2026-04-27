Loteries de Catalunya
Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio
Resultados de la Grossa de Sant Jordi 2026, en directo: números premiados y comprobar
¿Qué premios reparte la Grossa de Sant Jordi 2026?
Hora del sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026
El Periódico
Comprobar si tu número de la Grossa de Sant Jordi 2026 ha sido premiado en el sorteo de este lunes, 27 de abril, es rápido y muy sencillo con el buscador de EL PERIÓDICO. Tan solo hay que hacer clic en esta página y, al momento, puedes saber si el número ha sido agraciado con algún premio.
Todos los premios de la Grossa de Sant Jordi 2026
El premio especial del sorteo de La Grossa de Sant Jordi es de 2 millones de euros, un premio que se reparte únicamente al cupón que coincida con los cinco dígitos de la combinación ganadora y el número de serie. Pero reparte además muchos otros premios:
- Primer premio: 50.000 euros
- Segundo premio: 20.000 euros
- Tercer premio: 10.000 euros
Los premios dentro de un mismo número ganador no son acumulables. Es decir, que un número que es ganador porque coincide más de una cifra con uno de los números premiados, podrá ganar solo el premio más alto posible.
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
- La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: 'Tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada
- La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
- Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
- Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
- Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- El hijo de Audrey Hepburn: 'Somalia fue el principio del fin de mi madre