La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números

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Un año más vuelve uno de los sorteos con mayor tradición en Catalunya. La Grossa de Sant Jordi celebra una nueva edición este lunes, 27 de abril, en la que repartirá miles de euros entre los afortunados.

Desde ahora y hasta que finalice el sorteo de la Grossa de Sant Jordi, EL PERIÓDICO te explica en directo todo lo relacionado con este clásico de Loteries de Catalunya y los números premiados.

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Premios de la Grossa de Sant Jordi 2026

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¿A qué hora es el sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026 este lunes?

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