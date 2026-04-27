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La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números
Premios de la Grossa de Sant Jordi 2026
Hora del sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026
El Periódico
Un año más vuelve uno de los sorteos con mayor tradición en Catalunya. La Grossa de Sant Jordi celebra una nueva edición este lunes, 27 de abril, en la que repartirá miles de euros entre los afortunados.
Desde ahora y hasta que finalice el sorteo de la Grossa de Sant Jordi, EL PERIÓDICO te explica en directo todo lo relacionado con este clásico de Loteries de Catalunya y los números premiados.
Cuántos premios tiene la Grossa de Sant Jordi 2026
Los premios de la Grossa de Sant Jordi son los siguientes:
Premio extraordinario de 2.000.000 de euros. Este premio no se acumula al primer premio de 50.000 euros.
- Primer premio de 50.000 euros
- Segundo premio de 20.000 euros
- Tercer premio de 10.000 euros.
Cuarto premio o segundo reintegro de cinco euros. El requisito para tener un décimo premiado es que la última cifra del billete coincida con la quinta extracción.
A qué hora es el sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026
Este lunes, 27 de abril, Loteries de Catalunya celebra uno de los sorteos con más tradición en los últimos años, la Grossa de Sant Jordi 2026. El sorteo se realizará en torno a las 13h. y en él se darán a conocer los números afortunados con los premios que se reparten este año
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