Lotería catalana
73762, tercer premio de la Grossa de Cap d’Any 2025
Comprobar los números de la Grossa de Cap d’Any 2025
Sorteo de la Grossa de Cap d’Any 2025, en directo
El números 73.762 ha sido agraciado como tercer premio de La Grossa de Cap d’Any 2025, dotado 30.000 euros por billete.
El tercer premio de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha caído en Parets del Vallès (Elefant Parets. Avenida de Catalunya, 98) y por internet, donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del tercer premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya cada 31 de diciembre.
Recuerda que puedes comprobar al instante si tu billete de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de EL PERIÓDICO.
- José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
- Los mossos que ayudaron a huir a Puigdemont aparcaron el coche de la fuga el día anterior en Arc de Triomf
- Louzán: 'Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Confirmados dos nuevos casos de peste porcina en jabalís hallados muertos en la zona cero de Cerdanyola
- David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
- El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos