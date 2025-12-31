73762, tercer premio de la Grossa de Cap d’Any 2025

El números 73.762 ha sido agraciado como tercer premio de La Grossa de Cap d’Any 2025, dotado 30.000 euros por billete.

El tercer premio de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha caído en Parets del Vallès (Elefant Parets. Avenida de Catalunya, 98) y por internet, donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del tercer premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya cada 31 de diciembre.

Recuerda que puedes comprobar al instante si tu billete de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de EL PERIÓDICO.