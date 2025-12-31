Sorteo de la Grossa de Cap d’Any 2025, en directo

¿Quién fue Roser Arenas, la mujer que pone cara a la Grossa, la Lotería de Catalunya?

El sorteo de La Grossa, que se celebra este 31 de diciembre y que ofrece un premio extraordinario de millones de euros, tiene una imagen muy icónica. Una cabezuda rubia que está inspirada en Roser Arenas, una jueza de la paz de Alella y una actriz del Maresme que murió en 2014. Roser Arenas, una vecina de Alella, fue escogida en 2013 -un año antes de su muerte- para personificar a la Grossa en Catalunya. En un momento en el que se estaban haciendo muchos castings para escoger la cabezuda que sería la imagen de esta lotería, esta jueza por la paz, que también había hecho algunos pinitos en el mundo del arte, se esgrimió como la mejor opción.

