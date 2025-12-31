En Directo
Loteries de Catalunya
Sorteo de la Grossa de Cap d’Any 2025, en directo
Comprobar los números premiados en la Grossa de Cap d'Any 2025
Este 31 de diciembre, Loteries de Catalunya celebra uno de los sorteos más esperados, La Grossa de Cap d'Any 2025.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de La Grossa de Cap d'Any y los números premiados en este sorteo.
La Grossa de Cap d'Any sortea 8 grandes premios
La 13a edición de la Grossa de Cap d'Any repartirá este miércoles 8 grandes premios que van desde los 5.000 a los 200.000 euros. En concreto, hay un premio de 200.000 euros por billete, un segundo de 65.000, un tercero de 30.000, dos cuartos de 10.000 y tres quintos de 5.000 euros. Se han puesto a la venta 100.000 números con un total de 35 series, 30 en formato físico y 5 en formato electrónico.
¿Quién fue Roser Arenas, la mujer que pone cara a la Grossa, la Lotería de Catalunya?
El sorteo de La Grossa, que se celebra este 31 de diciembre y que ofrece un premio extraordinario de millones de euros, tiene una imagen muy icónica. Una cabezuda rubia que está inspirada en Roser Arenas, una jueza de la paz de Alella y una actriz del Maresme que murió en 2014. Roser Arenas, una vecina de Alella, fue escogida en 2013 -un año antes de su muerte- para personificar a la Grossa en Catalunya. En un momento en el que se estaban haciendo muchos castings para escoger la cabezuda que sería la imagen de esta lotería, esta jueza por la paz, que también había hecho algunos pinitos en el mundo del arte, se esgrimió como la mejor opción.
Si te has quedado con ganas de saber más sobre Roser Arenas, puedes leer aquí el artículo completo.
¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo de La Grossa de Cap d’Any 2025 tendrá lugar este 31 de diciembre, fiel a la tradición. Se trata de una iniciativa impulsada por la Generalitat a través de Loteries de Catalunya que buscaba crear un sorteo con identidad propia y un enfoque social, reforzando además su papel como broche final del calendario. En cuanto al horario, el sorteo está previsto para las 13.00 horas. Podrá seguirse en directo a través de TV3, dentro de un programa especial que comenzará a la misma hora y se emitirá desde las instalaciones de Sant Joan Despí, convirtiendo la mañana del 31 en una cita marcada para muchos hogares.
¡Buenos días! Todo preparado para el sorteo de La Grossa de Cap d'Any. En este directo podrás encontrar todas las novedades e informaciones acerca el sorteo, que empezará a las 13 del mediodía. De momento, dejamos el buscador localizable para poder comprobar después si has sido premiado.
- Los mossos que ayudaron a huir a Puigdemont aparcaron el coche de la fuga el día anterior en Arc de Triomf
- José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
- Louzán: 'Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca
- Confirmados dos nuevos casos de peste porcina en jabalís hallados muertos en la zona cero de Cerdanyola
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
- El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos