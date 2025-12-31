92574, segundo premio de la Grossa de Cap d’Any 2025

El número 92.574 ha sido agraciado con el segundo premio de La Grossa de Cap d’Any 2025 dotado con 65.000 euros por billete.

El segundo premio de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha caído en Santa Coloma de Cervelló (Colonia Guell, 001. Av. Santa Coloma, 15) y Girona (Girona, 004. C/ Ciutadans), donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del segundo premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya cada 31 de diciembre.

