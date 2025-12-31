Lotería catalana
34006, 20005 y 68675, quintos premios de la Grossa de Cap d’Any 2025
Comprobar los números de la Grossa de Cap d’Any 2025
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Los números 34.006, 20.005 y 68.675 han sido agraciado con el primer quinto premio de La Grossa de Cap d’Any 2025 dotado con 30.000 euros por billete.
Los quintos premios de la Grossa de Cap d’Any 2025 han caído en El Prat de Llobregat y Súria; Barcelona y Gelida, respectivamente, donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del quinto premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya cada 31 de diciembre.
Hay tres quintos premios
Recuerda que puedes comprobar al instante si tu billete de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de EL PERIÓDICO.
- José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
- Los mossos que ayudaron a huir a Puigdemont aparcaron el coche de la fuga el día anterior en Arc de Triomf
- Louzán: 'Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Confirmados dos nuevos casos de peste porcina en jabalís hallados muertos en la zona cero de Cerdanyola
- David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
- El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos