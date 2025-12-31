34006, 20005 y 68675, quintos premios de la Grossa de Cap d’Any 2025

Los números 34.006, 20.005 y 68.675 han sido agraciado con el primer quinto premio de La Grossa de Cap d’Any 2025 dotado con 30.000 euros por billete.

Los quintos premios de la Grossa de Cap d’Any 2025 han caído en El Prat de Llobregat y Súria; Barcelona y Gelida, respectivamente, donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del quinto premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya cada 31 de diciembre.

Hay tres quintos premios

Recuerda que puedes comprobar al instante si tu billete de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de EL PERIÓDICO.