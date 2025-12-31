Premios del sorteo de la Grossa de Cap d’Any 2025

La Grossa de Cap d’Any 2025 se celebra el 31 de diciembre, justo cuando el calendario se queda sin hojas y las familias afinan cuentas, deseos y planes.

Con un precio popular —10 euros por billete—, el sorteo se ha convertido en un ritual de fin de año: una mezcla de tradición, esperanza y conversación social que, además, tiene un impacto nada menor en el bolsillo… y en el consumo.

La mecánica parte de una cifra redonda: hay 100.000 números disponibles (del 00000 al 99999) y 35 series por cada número. Traducido a volumen: 3,5 millones de billetes en circulación. Y, si se vendiera todo, la recaudación bruta potencial sería de 35 millones de euros (3.500.000 × 10 euros), una magnitud que explica por qué este sorteo es también un fenómeno económico de temporada.

¿Cuánto dinero corresponde a cada premio?

El atractivo empieza por la cúspide, pero se sostiene por la estructura completa de premios:

Primer premio: 200.000 euros

Segundo premio: 65.000 euros

Tercer premio: 30.000 euros

Dos cuartos premios: 10.000 euros cada uno

cada uno Tres quintos premios: 5.000 euros cada uno

Más allá de los importes, lo que engancha es esa sensación de 'casi acierto': no todo es acertar el número exacto. Ahí entran las aproximaciones y las terminaciones, que multiplican la emoción incluso cuando “te quedas a un paso”.

Premios por rozar el número y terminaciones

Las aproximaciones premian a los números inmediatamente anterior y posterior al número agraciado en los premios principales. Es el clásico “me faltó uno”, pero con consuelo: esas cifras vecinas también reciben premio, reforzando la idea de que en La Grossa no todo es blanco o negro.

Además del premio 'exacto', hay premios por coincidencia en las últimas cifras:

Coincidencia de las últimas 4 cifras

Coincidencia de las últimas 3 cifras

Coincidencia de las últimas 2 cifras

Y el imprescindible reintegro (coincidir en la última cifra)

Aquí hay una clave práctica: la coincidencia se mira de derecha a izquierda, es decir, empezando por la última cifra (la unidad) y retrocediendo hacia las decenas, centenas, etc. Es el detalle que hace que una terminación pueda cambiarte el final del año… aunque no hayas clavado el número entero.

¿Cuánto tiempo hay para cobrar? ¡Ojo con la caducidad!

Los billetes se pueden adquirir en puntos físicos de venta, a través de terminales habilitados y también en supermercados que actúan como canales de distribución. Esa capilaridad explica parte de su éxito: La Grossa no solo se compra, también se cruza en la vida cotidiana (entre recados, compras de última hora y cenas pendientes).

Los premios caducan a los 90 días. Dicho de forma simple: si el sorteo es el 31 de diciembre de 2025, el plazo expira aproximadamente a finales de marzo de 2026 (en torno al 31 de marzo de 2026). En estas fechas, entre viajes, trabajo y rutina, ese margen puede parecer largo… hasta que deja de serlo.

No siempre doble premio significa doble cobro

Conviene saberlo: los premios no son acumulables si corresponden al mismo número ganador, salvo excepciones por diferentes categorías. En términos prácticos, la regla general es que no se 'apilan' premios del mismo tramo, aunque puede haber compatibilidades cuando se trata de categorías distintas (por ejemplo, según cómo encaje una terminación frente a otros reconocimientos). Moral navideña: si tienes un número premiado, revisa bien la categoría exacta y no des por hecho que todo suma.

Sea como sea, por 10 euros, mucha gente compra algo más que un billete: compra una historia posible para el año que entra. Y esa ilusión, multiplicada por cientos de miles de hogares, se convierte en un fenómeno visible: regalos compartidos, números 'de la suerte' repartidos en grupos, y un flujo de gasto estacional que acompaña al consumo navideño.

La Grossa de Cap d’Any no solo cierra el año: lo resume. Un sorteo con aroma de brindis, con matemáticas detrás y con un mensaje repetido en cada sobremesa: “Y si cae…”.