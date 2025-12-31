¿A qué hora es el sorteo de la Grossa de Cap d'Any 2025? Horario y dónde ver

Tú también has pensado alguna vez que el año no se despide del todo hasta que miras un número de lotería, ¿verdad? En Catalunya, esa sensación tiene nombre propio: La Grossa de Cap d’Any. Según Loteries de Catalunya, este sorteo nació para ofrecer una alternativa propia a los grandes sorteos estatales y con el paso de los años se ha consolidado como una de las citas más seguidas del calendario, con millones de euros en premios y una mecánica sencilla que lo hace muy popular.

Más allá del dinero, La Grossa se ha convertido en un ritual colectivo. Compartir décimos, comentar combinaciones imposibles o imaginar qué harías si te toca forma parte de una liturgia que se repite cada 31 de diciembre. Es un momento que une sobremesas familiares, grupos de amigos y conversaciones de última hora antes de las campanadas.

Por eso, conocer bien los detalles del sorteo es casi tan importante como elegir el número. Fecha, hora y cómo seguirlo en directo son claves para no perderte nada de una tradición que vuelve a marcar el cierre del año en Catalunya.

Fecha y horario del sorteo

El sorteo de La Grossa de Cap d’Any 2025 tendrá lugar este 31 de diciembre, fiel a la tradición. Se trata de una iniciativa impulsada por la Generalitat a través de Loteries de Catalunya que buscaba crear un sorteo con identidad propia y un enfoque social, reforzando además su papel como broche final del calendario.

En cuanto al horario, el sorteo está previsto para las 13.00 horas. Podrá seguirse en directo a través de TV3, dentro de un programa especial que comenzará a la misma hora y se emitirá desde las instalaciones de Sant Joan Despí, convirtiendo la mañana del 31 en una cita marcada para muchos hogares.

El espacio estará presentado por Llucià Ferrer, acompañado de Nerea Sanfé, un tándem habitual en este tipo de retransmisiones. Así, mientras tú apuras las últimas horas del año, La Grossa vuelve a colarse en la programación para recordar que la suerte también tiene su momento antes de las uvas.