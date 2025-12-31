Comprobar si mi número de la Grossa de Cap d’Any 2025 tiene premio

Comprobar si tu número de la Grossa de Cap d'Any 2025 ha sido premiado en el sorteo de este miércoles, 31 de diciembre, es rápido y muy sencillo con el buscador de EL PERIÓDICO. Tan solo hay que introducir las cifras del cupón a buscar, la serie y el importe jugado y, al momento, puedes saber si el número ha sido agraciado con algún premio.

¿Cuánto gano con la Grossa de Cap d'Any 2025?

Los premios de la Grossa de este año 2025 son los siguientes:

Primer premio: con un importe de 200.000 € por cada billete, (20.000 € por euro jugado)

Segundo premio: 65.000 € por billete

Tercer premio: 30.000 € por billete

Cuartos premios: 10.000 € por billete

Quintos premios: 5.000 € por billete.

Los premios dentro de un mismo número ganador no son acumulables. Es decir, que un número que es ganador porque coincide más de una cifra con uno de los números premiados, podrá ganar solo el premio más alto posible.