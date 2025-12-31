29181 y 15376, cuartos premios de la Grossa de Cap d’Any 2025

Los números 29.181 y 15.376 han sido agraciado como cuartos premio de La Grossa de Cap d’Any 2025 dotados con 10.000 euros por billete.

El cuarto premio de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha caído en Cambrils (Cambrils, 001. Av. Josep Vidal i Barraquer, 11) y Campdorà (La Grossa de Campdorà. C-255 km.2); y en Palau-Solità i Plegamans (Palau-Solità Plegamans, 001), el Vendrell (El Vendrell, 002. C. D Oto Ferrer, 7-9) y por internet, respectivamente, donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del cuarto premio ha sido uno de los momentos más esperados de este sorteo que celebra cada año Loteries de Catalunya cada 31 de diciembre.

Recuerda que puedes comprobar al instante si tu billete de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de EL PERIÓDICO.