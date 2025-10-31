Comprobar si mi número de la Grossa de La Castanyada 2025 tiene premio

La Grossa de La Castanyada 2025ya está aquí. Miles de personas buscan ya cómo comprobar si su número será uno de los premiados en el sorteo de este viernes, 31 de octubre, uno de los más esperados del año.

Aunque los resultados oficiales no se publicarán hasta las 22:00 horas, ya puedes conocer cómo verificar tu billete, qué premios están en juego y dónde consultar las combinaciones ganadoras en cuanto se hagan públicas.

¿Cómo comprobar si tu número de la Grossa tiene premio?

A partir de las 22:00h, podrás introducir tu número, la serie y el importe jugado en el buscador de números premiados de EL PERIÓDICO para saber al instante si tu billete ha sido premiado. También puedes consultar en la página oficial de Loteries de Catalunya.

Premios de la Grossa de La Castanyada 2025

Este año, la rifa llega con un premio extraordinario que puede cambiar la vida de los afortunados:

Primer premio (número + serie): 500.000 €

(número + serie): 500.000 € Cinco cifras sin serie : 100.000 €

: 100.000 € Premios menores: 1.000 €, 105 €, 100 €, 20 €, 15 €, 10 € y 5 €, según las cifras coincidentes

Recuerda que los premios no se acumulan: si un número coincide con varias categorías, se aplicará el mayor importe.

¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo se celebra este 31 de octubre por la noche y los resultados empezarán a difundirse a partir de las 22:00h. Desde ese momento podrás comprobar si tu número ha sido agraciado.

¿Dónde se compran los boletos?

Para esta edición se han puesto a la venta 100.000 números, a un precio de 5 euros cada uno, disponibles tanto en puntos oficiales como en la web y la app de Loteries de Catalunya. La venta finalizó a las 20:00h, justo antes del inicio del sorteo.