Sorteo de La Grossa de la Diada 2025, en directo: última hora de los premios y todos los resultados

Este jueves, 11 de septiembre, se celebra una nueva edición de la Grossa de La Diada. Como cada Diada de Catalunya, Loteries de Catalunya repartirá miles de euros entre los que hayan comprado un boleto para este sorteo que ya se ha convertido en un clásico entre el público de Catalunya.

50.000 euros para el primer premio, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero Otros premios en juego: 50.000 euros para el primer premio, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero, entre otras categorías menores.