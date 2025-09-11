Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo de La Grossa de la Diada 2025, en directo: última hora de los premios y todos los resultados

Premios de la Grossa de la Diada 2025

La Grossa

La Grossa / Archivo

Manuela Valdés

Barcelona
Este jueves, 11 de septiembre, se celebra una nueva edición de la Grossa de La Diada. Como cada Diada de Catalunya, Loteries de Catalunya repartirá miles de euros entre los que hayan comprado un boleto para este sorteo que ya se ha convertido en un clásico entre el público de Catalunya.

Premios de la Grossa de la Diada 2025

