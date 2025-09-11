En Directo
Loterías
Sorteo de La Grossa de la Diada 2025, en directo: última hora de los premios y todos los resultados
Premios de la Grossa de la Diada 2025
Barcelona
Este jueves, 11 de septiembre, se celebra una nueva edición de la Grossa de La Diada. Como cada Diada de Catalunya, Loteries de Catalunya repartirá miles de euros entre los que hayan comprado un boleto para este sorteo que ya se ha convertido en un clásico entre el público de Catalunya.
Otros premios en juego: 50.000 euros para el primer premio, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero, entre otras categorías menores.
Un premio extraordinario de dos millones de euros
Este 11 de septiembre, Loteries de Catalunya organiza una Grossa con un premio extraordinario de dos millones de euros y demás premios en juego.
