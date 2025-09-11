Loteries de Catalunya
Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
DIRECTO | Sorteo de La Grossa de la Diada 2025, en directo: última hora de los premios y todos los resultados
PREMIOS | Premios de la Grossa de la Diada 2025
Comprobar si tu número de la Grossa de la Diada 2025 ha sido premiado en el sorteo de este jueves, 11 de septiembre, es rápido y muy sencillo con el buscador de EL PERIÓDICO. Tan solo hay que introducir las cifras del cupón a buscar, la serie y el importe jugado y, al momento, puedes saber si el número ha sido agraciado con algún premio.
Todos los premios
Los premios de la Grossa de la Diada de este año son los siguientes:
- Primer premio: con un importe de 50.000 euros por cada billete, (5.000 euros por euro jugado)
- Segundo premio: 20.000 euros por billete
- Tercer premio: 10.000 euros por billete
Los premios dentro de un mismo número ganador no son acumulables. Es decir, que un número que es ganador porque coincide más de una cifra con uno de los números premiados, podrá ganar solo el premio más alto posible.
