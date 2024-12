Sorteo de la Grossa de Cap d’Any 2024, en directo: hora y premios

La Grossa celebra mañana su 12 edición con billetes puestos a la venta por 35 millones

La Grossa de Cap d'Any, la alternativa catalana al Gordo de la Lotería Nacional, celebra mañana la duodécima edición de este sorteo, cuyo primer premio es de 200.000 euros por billete. Fuentes de Loteries de Catalunya han aseguerado que para esta edición del sorteo se han puesto a la venta billetes por 35 millones de euros, ya que se han emitido 100.000 números (del 00000 al 99.999), con un total de 35 series, y cada billete vale 10 euros. No obstante, como en otras ocasiones, no se sabrá el número de billetes vendidos hasta que los 2.000 establecimientos donde se puede comprar La Grossa, como estancos, librerías, quioscos o supermercados, entre otros, devuelvan los billetes no vendidos.