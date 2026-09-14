La paradoja de Brasil: país conservador con presidente de izquierda

Esta vista aérea muestra a partidarios del presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una marcha en el marco de una movilización nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasilia, Brasil, el 13 de septiembre de 2026. / SERGIO LIMA / AFP

El 4 de octubre de 2026 se celebrarán en Brasil simultáneamente las elecciones presidenciales, legislativas nacionales, para gobernadores y para las asambleas legislativas estatales. Las elecciones probablemente no decidirán una reorientación ideológica fundamental de Brasil. Más bien, se trata de un reajuste del equilibrio político que caracteriza al país.

Muchos indicadores sugieren que Luiz Inácio Lula da Silva podría ganar nuevamente la presidencia y asumir un cuarto mandato. Al mismo tiempo, las fuerzas conservadoras y de centroderecha mantendrán o incluso ampliarán su posición institucional. Por lo tanto, la paradoja central de Brasil permanece intacta: un país predominantemente conservador en términos sociales e institucionales podría volver a elegir a un presidente de izquierda.

Además del presidente y el vicepresidente, se renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados (513 escaños), dos tercios del Senado (54 escaños), los 27 gobernadores y las asambleas legislativas de los estados federados (26 estados y el Distrito Federal de Brasilia).

Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales o para gobernador, se celebrará una segunda vuelta el 25 de octubre de 2026.

Las encuestas más recientes apuntan a una continuidad de la polarización política entre el campo del PT liderado por Lula y el bloque bolsonarista. Lula encabeza la intención de voto con aproximadamente entre 38% y 41%, dependiendo de la encuestadora, mientras que Flávio Bolsonaro registra entre 33% y 37%. Los candidatos de corrientes alternativas de derecha o liberal-conservadoras quedan claramente rezagados.

Situación política

Lula llega a la elección con un balance mixto. El gobierno se ha beneficiado de la estabilidad del sector agropecuario, de elevados ingresos por exportaciones y de un papel internacional más activo de Brasil. Sin embargo, muchos ciudadanos siguen percibiendo problemas cotidianos sin resolver.

La seguridad es considerada por muchos ciudadanos como el problema político más urgente. Organizaciones criminales transnacionales ampliaron su influencia y en numerosas regiones controlan extensas áreas, condicionan economías locales y cuestionan abiertamente la autoridad estatal. La oposición conservadora se beneficia de esta situación, ya que tradicionalmente se asocia con políticas de seguridad, acción policial y combate al crimen.

La corrupción es también un tema relevante. Sin embargo, las críticas ya no se dirigen principalmente contra partidos específicos, sino contra el sistema político en su conjunto. Muchos votantes consideran la corrupción un problema estructural de Brasil y no una característica exclusiva de una corriente política determinada.

Aunque la situación económica es más estable que durante los últimos años del gobierno de Bolsonaro, el descontento con los servicios estatales continúa siendo elevado. Además, muchos brasileños perciben una creciente distancia entre las élites políticas de Brasilia y los desafíos de la realidad local.

La polarización entre Lula y Bolsonaro marca la vida política del país. Lula sigue dominando en el nordeste, una región estructuralmente más vulnerable, y entre los sectores de menores ingresos. Flávio Bolsonaro obtiene sus mejores resultados en el sur y sudeste, entre los evangélicos y los votantes con mayores ingresos.

Lula, favorito en un país conservador

Luiz Inácio Lula da Silva continúa siendo el favorito para la reelección. Sin embargo, su ventaja es considerablemente menor que a comienzos de año.

La fortaleza política de Lula no puede explicarse únicamente por el PT. Su credibilidad personal trasciende ampliamente la base partidaria. Para muchos brasileños, Lula simboliza estabilidad social, oportunidades de ascenso económico y experiencia política.

Aquí se manifiesta la paradoja central de la política brasileña: el país mantiene rasgos conservadores en numerosas cuestiones sociopolíticas, pero Lula sigue gozando de altos niveles de confianza. Muchos electores distinguen conscientemente entre la figura de Lula y un respaldo ideológico a la izquierda. Un votante puede sostener posiciones conservadoras en materia de seguridad, economía o familia y, aun así, votar por Lula.

La debilidad de la oposición

El principal desafío del campo conservador no radica actualmente en la falta de apoyo social, sino en su fragmentación. Aunque Flávio Bolsonaro lidera el legado político de su padre, debe competir con otros candidatos conservadores.

Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (NOVO), vinculados al ámbito del Centrão, representan distintas variantes de una visión liberal en lo económico y conservadora en lo político. Ambos cuentan con sólidas bases regionales y atraen a votantes conservadores que no se identifican plenamente con el bolsonarismo.

Mientras Lula logra mantener relativamente unido al campo de izquierda, distintas figuras conservadoras se reparten los votos del espacio de centroderecha. Esto otorga actualmente una ventaja estratégica al presidente en ejercicio.

Relaciones de poder: Ejecutivo y Legislativo

Especial relevancia tienen las elecciones al Senado. Diversos estudios sugieren que los partidos conservadores podrían aumentar su representación. De ser así, las elecciones de 2026 podrían modificar de manera duradera el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dado que los senadores son elegidos por mandatos de ocho años, los efectos de estos cambios irían mucho más allá de la próxima legislatura.

El agronegocio continúa siendo uno de los actores políticos más influyentes del país. La llamada Bancada Ruralista posee una sólida estructura organizativa y representa los intereses de la agricultura orientada a la exportación. Su influencia es particularmente fuerte en estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul y Paraná.

A ello se suma el creciente peso de las iglesias evangélicas. Estas cuentan con una gran capacidad de movilización y centran su agenda política en temas relacionados con la familia, la religión y la seguridad pública. En casi todos estos ámbitos sostienen posiciones mayoritariamente conservadoras o incluso ultraconservadoras.

Gobernadores conservadores como centros regionales de poder

La estructura conservadora de Brasil se observa con especial claridad a nivel estatal. En São Paulo, el gobernador Tarcísio de Freitas representa la modernización económica, la inversión en infraestructura y una política de seguridad firme. En Goiás, Ronaldo Caiado se consolidó como un defensor de la disciplina fiscal y de políticas favorables al sector agropecuario. Por su parte, Romeu Zema, en Minas Gerais, impulsó una agenda de reformas liberal en lo económico y es visto como símbolo de un conservadurismo pragmático. Sin embargo, su partido, NOVO, suele ser clasificado como ultraconservador.

Los gobernadores administran presupuestos significativos, fuerzas policiales y amplias redes regionales. Muchos de ellos ya son considerados posibles candidatos presidenciales para el período posterior a Lula. Incluso si el actual mandatario es reelegido, seguirán siendo importantes contrapesos frente al gobierno federal.

El Centrão, verdadero centro de poder de Brasil

Los observadores internacionales suelen concentrarse en la polarización entre Lula y Bolsonaro. Sin embargo, en la práctica, a menudo el Centrão determina la capacidad efectiva de gobernar. Está integrado por partidos como MDB, PSD, União Brasil, Progressistas (PP) y Republicanos. Estas agrupaciones cuentan con fuertes redes regionales, numerosos gobernadores, alcaldes y legisladores. Lo que las une no es tanto una ideología común como un marcado pragmatismo político. Los medios brasileños hablan de una alianza informal entre el gobierno y el Centrão. Esta relación se basa en la participación política, cargos ministeriales, recursos estatales y asignaciones presupuestarias parlamentarias.

Actualmente, muchas decisiones políticas ya se adoptan con la vista puesta en las próximas elecciones, lo que aumenta aún más la influencia del Centrão.