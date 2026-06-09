Nicaragua y la geopolítica del encierro

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega durante un encuentro en el Centro de Convenciones Olof Palme en Managua, Nicaragua. / Europa Press

Durante los últimos años, Nicaragua ha dejado de ser un actor, aunque pequeño dentro de la arquitectura política centroamericana para transformarse en un problema geopolítico administrado desde fuera. No por su peso estratégico, sino por su persistente incapacidad para integrarse a las reglas mínimas del sistema internacional contemporáneo. La política exterior del régimen sandinista ya no persigue objetivos nacionales, ni siquiera de desarrollo o inserción económica; está diseñada para un propósito mucho más estrecho: garantizar la supervivencia política del régimen.

Este desplazamiento tiene consecuencias profundas. En el nuevo contexto geopolítico hemisférico, marcado por la reconfiguración de la relación entre Estados Unidos y América Latina, la competencia tecnológica con China y el retorno del factor seguridad como eje articulador, Nicaragua aparece cada vez más como un vacío. No participa en las conversaciones sobre cadenas de suministro, seguridad regional, migración ordenada, transición energética o cooperación democrática. Su ausencia no genera tensión diplomática, porque el país ha dejado de ser relevante para la toma de decisiones estratégicas.

El régimen ha confundido soberanía con confrontación permanente. En nombre de una retórica antiimperialista gastada, desmontó progresivamente los vínculos que permitían a Nicaragua tener margen de maniobra internacional. La salida de organismos regionales, el desprecio por el multilateralismo y el cierre de canales diplomáticos tradicionales no constituyen una política exterior audaz, sino una estrategia defensiva de encierro. El resultado es un país que depende políticamente de unos pocos aliados autoritarios sin recibir, a cambio, inversiones sustantivas, transferencia tecnológica ni inserción económica de largo plazo.

En geopolítica, los países pequeños sobreviven cuando son predecibles. Nicaragua se volvió impredecible. No por su audacia estratégica, sino por la arbitrariedad del poder que la gobierna. Para los grandes actores globales, esa imprevisibilidad tiene un costo: se evita invertir, se reduce el diálogo y se limita el contacto a lo estrictamente necesario. El país se convierte así en un expediente, no en un interlocutor.

Contraste regional

Este fenómeno se vuelve más evidente cuando se observa el contraste regional. Centroamérica, con todas sus fragilidades institucionales, avanza de manera desigual hacia nuevas formas de articulación económica y política. Incluso gobiernos con severos problemas internos comprenden que quedar fuera de los circuitos de cooperación y comercio implica hipotecar el futuro. Nicaragua, en cambio, parece haber optado por una geopolítica de resistencia estática: no construye alianzas estratégicas, no diversifica relaciones y no proyecta un horizonte claro de inserción internacional.

El alineamiento con Rusia, China o Irán no responde a una visión de desarrollo ni a un proyecto de autonomía estructural. Es un alineamiento transaccional, de corto plazo, centrado en protección política y cooperación simbólica. En ese esquema, Nicaragua no es socia estratégica, sino pieza secundaria. Cuando cambian las prioridades globales, las piezas secundarias se descartan sin costo.

El problema de fondo es que este encierro no es reversible automáticamente. Aun en un escenario de transición democrática, el daño ya está hecho. La credibilidad internacional se erosiona más rápido de lo que se reconstruye. Un nuevo gobierno heredará no solo una crisis institucional profunda, sino también una política exterior desmantelada, sin redes diplomáticas robustas, sin confianza acumulada y con una reputación asociada a la violación sistemática de derechos humanos.

Existe además una dimensión que rara vez se discute: la irrelevancia estratégica reduce incluso el interés internacional por presionar al régimen. Los países que importan son aquellos cuyo colapso genera inestabilidad regional. El drama nicaragüense, trágico en términos humanos, ya no altera el balance de poder hemisférico. Esa indiferencia estructural, no la conspiración externa, es uno de los mayores fracasos de la política del régimen.

Derrota diferida

Desde la perspectiva sandinista, el aislamiento es presentado como una forma de dignidad. Desde la lógica geopolítica, es una derrota diferida. Los Estados no desaparecen solo por intervención externa; también se diluyen cuando se desconectan voluntariamente de los flujos políticos, económicos y normativos que definen su tiempo histórico.

Nicaragua no está atrapada entre potencias. Está atrapada en una narrativa obsoleta que confunde lealtad ideológica con estrategia, y resistencia con estancamiento. Mientras la región redefine su posición en un mundo más fragmentado y competitivo, el país permanece inmóvil, defendiendo un relato que ya no convence ni siquiera a sus antiguos aliados.

Salir de esta situación requerirá mucho más que elecciones o reformas institucionales. Implicará reconstruir una política exterior basada en previsibilidad, apertura y cooperación, capaz de devolverle a Nicaragua un lugar modesto pero real en el sistema internacional. Hasta entonces, el país seguirá existiendo geográficamente, pero ausente del tablero donde hoy se decide el futuro de la región.

Enrique Martínez es Presidente de Ipades. Especialista en democracia y gobernabilidad en Centroamérica