Dos Venezuelas: una reconciliación pendiente

Venezuela ha desarrollado dos experiencias del país que conviven en paralelo: la diáspora y la de quienes permanecen dentro. / JIMMY VILLALTA / EUROPA PRESS

Tras años de crisis política, migración masiva y fragmentación social, Venezuela no solo se ha dividido geográficamente. Ha desarrollado dos experiencias del país que conviven en paralelo: la de quienes permanecen dentro y la de quienes lo sostienen desde la distancia.

Esa separación ha dejado de ser solo una consecuencia de la crisis. Hoy funciona como un obstáculo estructural para cualquier proceso de reconstrucción nacional. No se trata de dos países distintos, sino de dos experiencias del mismo país que no han logrado reconocerse mutuamente.

La idea de dos Venezuelas ha estructurado la lectura del país en los últimos años. Sin embargo, una mirada más amplia, como ocurre en otros procesos migratorios en América Latina, evidencia que la experiencia está fragmentada, pero la herida es compartida. Esa desconexión no describe solo el presente: condiciona la viabilidad de cualquier escenario de reconstrucción.

Quienes permanecen en el país cargan con el desgaste cotidiano, la incertidumbre y una resiliencia poco reconocida. Quienes emigraron enfrentan la culpa, la nostalgia y la experiencia de vivir entre dos lugares. Ambas perspectivas son parciales, pero indispensables para comprender el país. El problema no es su existencia, sino la falta de reconocimiento entre ellas.

Esa falta de reconocimiento no es solo simbólica. Tiene efectos directos sobre la política. Dificulta la construcción de agendas comunes, fragmenta las prioridades y debilita la posibilidad de articular liderazgos con legitimidad transversal. Mientras una parte del país opera desde la urgencia cotidiana y otra desde la distancia, la coordinación entre actores se vuelve frágil y dependiente de coyunturas, más que de estructuras sostenidas, lo que limita la posibilidad de sostener formas de acción colectiva en el tiempo.

Episodios recientes como los cantos racistas en el acto protagonizado por María Corina Machado en Plaza del Sol en Madrid, evidencian hasta qué punto la polarización se reproduce fuera del país. En espacios de movilización política en el exterior, el lenguaje de confrontación tiende a replicar las mismas lógicas de exclusión que han marcado la dinámica interna del país, lo que dificulta la construcción de marcos mínimos de reconocimiento entre actores. Ese tipo de lenguaje no solo refleja la polarización: lo reproduce y normaliza como forma de acción política.

La reacción posterior, que incluyó rectificaciones públicas, establece un límite. No corrige el problema, pero confirma que incluso en contextos de alta confrontación persiste la necesidad de contención. Ese punto de fricción expone que la reconciliación no es un gesto simbólico, sino una condición aún no resuelta.

En este contexto, la reconciliación deja de ser una consigna y se convierte en una condición operativa. Sin reconciliación entre la Venezuela de adentro y la de afuera, cualquier intento de reconstrucción institucional será incompleto y frágil. Sin ese reconocimiento, la fractura no solo persiste: se convierte en un mecanismo que reproduce la desconfianza, limita la coordinación entre actores y debilita la capacidad de construir acuerdos mínimos sostenibles.

La experiencia comparada en América Latina muestra que los procesos de transición no se sostienen únicamente en acuerdos entre élites políticas, sino en la capacidad de integrar actores que operan fuera del territorio inmediato del Estado. En Colombia, por ejemplo, la diáspora fue incorporada en mecanismos de participación mediante consultas y espacios deliberativos vinculados al proceso de paz. En El Salvador, el reconocimiento del voto en el exterior y del peso estructural de las remesas obligó a redefinir la relación entre el Estado y sus ciudadanos fuera del territorio.

Estos mecanismos no resolvieron por sí solos las tensiones internas, pero permitieron integrar una dimensión que, de otro modo, habría permanecido desconectada del proceso político. La diferencia con el caso venezolano es que esa integración aún no forma parte de su arquitectura política.

En el caso venezolano, la diáspora no es un actor periférico: es un componente estructural del país contemporáneo. Su exclusión de los mecanismos de deliberación política no solo reduce la representatividad de cualquier acuerdo, sino que introduce una forma de legitimidad política fragmentada que limita su viabilidad en el tiempo.

La disputa por la legitimidad —quién entiende mejor el país, quién lo sufre más— no es solo simbólica. Tiene efectos concretos en la capacidad de coordinación entre actores políticos, en la definición de agendas comunes y en la construcción de acuerdos sostenibles. Cuando esa disputa se mantiene abierta, la fragmentación deja de ser un diagnóstico y se convierte en un obstáculo operativo.

La reconciliación, en ese contexto, no puede quedarse en una apelación abstracta. Requiere formas concretas de articulación entre ambas experiencias del país. Esto implica abrir mecanismos de participación política transnacional, reconocer la representación de la diáspora en procesos deliberativos y construir espacios institucionales donde esas dos experiencias puedan encontrarse sin que una invalide a la otra. Esto adquiere mayor relevancia en un contexto donde el retorno masivo no es una posibilidad inmediata, lo que convierte a la participación transnacional en una vía operativa para integrar esa doble experiencia del país. Sin estos mecanismos, la diáspora sigue siendo un actor relevante, pero políticamente incompleto.

En última instancia, la reconciliación no es solo un acuerdo entre actores, sino una redefinición de la comunidad política: quién forma parte de ella, desde dónde y bajo qué condiciones.

La capacidad de una sociedad para reconciliarse consigo misma define su posibilidad de avanzar. Sin ese paso, cualquier cambio político seguirá operando sobre una fractura no resuelta, una dinámica que también se observa en otras sociedades latinoamericanas marcadas por procesos migratorios prolongados.

La reconciliación entre la Venezuela de adentro y la de afuera no es un resultado automático del cambio político. Es una condición previa para que ese cambio sea sostenible. Sin ese reconocimiento mutuo, cualquier proceso de transición partirá de una legitimidad incompleta y de una capacidad limitada para sostener acuerdos en el tiempo. La pregunta, entonces, no es si la reconciliación es deseable, sino si el país está dispuesto a asumir el costo político de construirla.

Pedro José Tocuyo es escritor y consultor de comunicaciones. Trabaja temas de identidad, memoria y diáspora latinoamericana.