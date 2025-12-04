Tras 30 años de negociaciones, llegó la hora de concretar el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Manifestantes permanecen junto a una pancarta que dice “No a los acuerdos UE/Mercosur” durante una protesta de los sindicatos agrícolas franceses para denunciar los acuerdos entre la UE y Mercosur. / LOU BENOIST / AFP

Tras casi tres décadas de negociaciones, las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común de América del Sur (Mercosur) han avanzado y las dos partes llegaron a un acuerdo en diciembre de 2024 en Montevideo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó personalmente a la ceremonia de la firma en Uruguay. Si bien se espera que la propuesta de la Comisión Europea se presente a sus Estados miembros antes de que finalice el año, se teme que puedan pasar varios años antes de que el acuerdo entre en vigor.

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur sería uno de los mayores acuerdos comerciales de la historia y abarcaría a casi 800 millones de personas. El bloque del Mercosur incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Además, Chile, Ecuador, Guyana, Colombia, Perú y Surinam tienen la condición de miembros asociados.

Cuando se implemente el acuerdo, el peso económico y geopolítico del mismo será enorme. En un momento en que la Organización Mundial del Comercio (OMC) parece impotente y la imprevisibilidad de las políticas de Donald Trump está erosionando las asociaciones tradicionales, el Mercosur es una ventana del esperado crecimiento económico para Europa. El acuerdo refuerza la relación tradicional entre la UE y el Mercosur de una manera nueva y señala la base normativa del sistema internacional: que en algún lugar todavía hay fe en la cooperación.

El acuerdo de asociación firmado en Montevideo no necesita la aprobación de los parlamentos de todos los estados miembros de la UE, basta con una mayoría cualificada. Por otra parte, se está proponiendo un acuerdo comercial provisional, cuyo objetivo es poner en vigor la cooperación comercial y libre de impuestos lo antes posible. Además, partes del acuerdo de asociación pueden aplicarse de forma provisoria y si alguna vez se ratifica el acuerdo final, reemplazará al acuerdo provisional.

El acuerdo liberaliza más del 90 por ciento del comercio entre la UE y los países del Mercosur. En la práctica, facilitará directamente el acceso a los productos y servicios de las empresas europeas en los grandes mercados de América del Sur al eliminar la mayoría de las tarifas existentes. Los aranceles aplicados por los países del Mercosur (del 35% a los automóviles, del 14 al 20% a la maquinaria y el equipo) siguen siendo altos y, además, existen muchas otras barreras al comercio en los países de la región. Los círculos industriales alemanes, en particular, ven valiosas oportunidades en los mercados protegidos de Brasil y Argentina. El acuerdo también facilita y amplía la participación de la industria europea en los procesos de contratación pública, como los que han permitido una sólida posición de la industria finlandesa de celulosa en países como Uruguay y Brasil

Al mismo tiempo, la cooperación del Mercosur en el tema de materias primas contribuirá a los esfuerzos de la UE por romper sus actuales dependencias energéticas. El acuerdo también ayudaría a frenar la pérdida de influencia de Europa en América Latina y, al menos en parte, contrarrestar la creciente presencia de China en la región.

El Mercosur no ha estado libre de problemas, pero el deseo de sus países de tener un acceso privilegiado al mercado europeo ha sido, en cierto sentido, lo que ha mantenido unido al bloque. Para la agricultura brasileña, el acuerdo no solo ofrece ventas libres de impuestos, sino también un aumento de reputación: exportar a la UE significa abrir uno de los mercados alimentarios más exigentes del mundo, así como posiblemente un alivio político en las disputas por la deforestación de la Amazonía y los problemas de seguridad alimentaria.

Los opositores europeos al acuerdo, por su parte, utilizan la estructura del tratado como argumento para intentar -nuevamente- retrasar o impedir su entrada en vigor. Si bien parece haber un claro apoyo de varios miembros de la Unión Europea al acuerdo, los países agrícolas del centro y sur de Europa, en particular, históricamente se han opuesto a cualquier tipo de acuerdo comercial. Además, agricultores, sindicatos de trabajadores y ambientalistas han organizado protestas en Francia, Irlanda, Austria y Polonia, para advertir sobre la competencia desleal, los riesgos alimentarios y los estragos de la Amazonía.

Para aplacar a los críticos, la Comisión Europea ha propuesto varias vías: un fondo de mil millones de euros para los agricultores, una reducción gradual de los aranceles, la protección de más de 350 marcas y protocolos adicionales sobre el desarrollo sostenible.

Para Europa la asociación con el Mercosur impulsaría el crecimiento económico y le daría una ventaja en áreas como el uso sostenible de los vastos recursos naturales de América Latina. Para Sudamérica, el acuerdo daría nueva vida al frágil bloque. Si Europa deja pasar esta oportunidad puede terminar convirtiendo el acuerdo con el Mercosur en una “mesa coja”.

Jussi Pakkasvirta es catedrático de Estudios Regionales y Culturales en la Universidad de Helsinki

Emilio Del Pupo es investigador doctoral en la Universidad de Helsinki