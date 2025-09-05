Tensiones bilaterales
EEUU denuncia que aviones militares venezolanos han sobrevolado su buque en aguas del Caribe y lo califica de "provocación"
Un portavoz del Pentágono calificó la maniobra como una "demostración de fuerza innecesaria y peligrosa"
Trump informa de la muerte de "11 terroristas" en el ataque a un barco cargado de drogas procedente de Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado que dos aviones militares de Venezuela han sobrevolado un buque de la Armada estadounidense en lo que ha considerado una "acción altamente provocadora", por lo que ha advertido a Caracas que se abstenga de "interferir" en sus operaciones contra el narcotráfico, en medio de la escalada de tensiones entre los dos países.
El Departamento de Defensa, calificó, en un comunicado oficial, este acto como una "maniobra provocativa" para interferir con las acciones contra el "narcoterrorismo".
Además, un portavoz del Pentágono, citado por medios estadounidenses, calificó la maniobra como una "demostración de fuerza innecesaria y peligrosa", asegurando que la Marina estadounidense "continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional".
Tensiones
El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, luego de que la administración de Donald Trump lanzara un ataque directo contra una embarcación atribuida a la organización criminal Tren de Aragua, en el que aseguró haber eliminado a 11 de sus integrantes que transportaban un cargamento de drogas.
El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4.500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el "combate contra el narcotráfico".
