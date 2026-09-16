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CRISIS MIGRATORIA

Von der Leyen a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa y Europa estará ahí para vosotros"

La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que presenterá un nuevo mecanismo para hacer frente a emergencias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / FRED MARVAUX

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Beatriz Ríos

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Estrasburgo
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aprovechado su discurso sobre el Estado de la Unión para dirigirse a los españoles, y en particular a los ceutíes, poco más de un mes después de la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma, cruzando la frontera desde Marruecos: "Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros", ha dicho la alemana.

"Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas", ha dicho la presidenta, "la frontera de Ceuta es una frontera europea", ha añadido. Von der Leyen ha insistido en que, por lo tanto, la respuesta a este tipo de crisis también tiene que ser europea. La alemana ha defendido el pacto migratorio, que entró en vigor el pasado mes de junio.

Von der Leyen ha asegurado que el pacto ha llevado a una reducción del 55% de las llegadas irregulares en los últimos dos años. Sin embargo, también ha reconocido que lo sucedido este verano "demuestra que nuestras herramientas deben evolucionar, especialmente para situaciones de emergencia".

Un mecanismo de emergencia

La presidenta de la Comisión ha anunciado que propondrá un nuevo marco de respuesta ante emergencias. Ese marco "solo se activará bajo un conjunto de criterios estrictamente definidos", pero dará más flexibilidad a la hora de aplicar los procedimientos habituales, aunque de manera limitada.

"Europa necesita los medios para proteger sus fronteras en todo momento, sobre todo en escenarios en los que se provocan y utilizan como arma los movimientos masivos de personas", ha dicho Von der Leyen. La presidenta, sin embargo, no ha señalado directamente a Marruecos por el incidente del pasado mes de julio.

Von der Leyen ha asegurado que Europa respetará sus "valores y derechos fundamentales", pero también que nunca renunciará a proteger sus fronteras. "Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y bajo qué circunstancias. Y no los contrabandistas ni los traficantes", ha dicho la presidenta.

Retornos y migración legal

La presidenta ha asegurado también que Bruselas reforzará Frontex, la agencia europea de fronteras, para mejorar los sistemas de alerta temprana, también en el ámbito digital, colaborando con terceros países y acelerar las expulsiones. También ha insistido en la necesidad de abordar las raíces de la migración. Para la presidenta, la fórmula para luchar contra la inmigración irregular pasa por respetar los derechos de las personas que necesitan protección y facilitar la migración legal, ofreciendo vías de llegada seguras.

En este sentido, Von der Leyen ha anunciado también una iniciativa mediterránea con el objetivo de ayudar a los jóvenes de países vecinos a adquirir competencias y encontrar empleo. "Debemos colaborar con nuestros vecinos para impulsar la inversión para ofrecer a los jóvenes perspectivas reales, de modo que no se vean obligados a jugarse la vida", ha dicho.

Brunner, en España

El comisario europeo de migración, Magnus Brunner, aseguró el pasado martes también durante un debate en la Eurocámara que la prioridad de Bruselas sigue siendo el retorno de las miles de personas que permanecen aún en Ceuta de manera irregular. El austríaco cuenta con la cooperación con Rabat para lograrlo.

Noticias relacionadas y más

Brunner viajará el próximo jueves a España para reunirse, entre otros, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Lo sucedido en Ceuta, reconoció el comisario, "ha sido una dura prueba para nuestra Unión, para nuestro sistema y para nuestra resiliencia".

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