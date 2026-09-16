Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Zelenski planea medidas "difíciles" ante el déficit de Ucrania por la guerra El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que planea tomar decisiones impopulares y difíciles para recortar el enorme déficit presupuestario del país, sumido en una guerra con Rusia desde febrero de 2022. El déficit está marcado en particular por una brecha de 26.500 millones de dólares en gasto militar. Zelenski baraja siete fórmulas presupuestarias que afirma son "necesarias para financiar el déficit del presupuesto del estado". "Algunas cosas pueden ser difíciles, pueden ser impopulares y desagradables. Pero justo ahora, sin estas medidas, es imposible asegurar las necesidades totales de nuestra defensa y la resiliencia de Ucrania", dijo el mandatario en su alocución diaria al país en redes sociales. Ucrania, que depende en gran medida del apoyo financiero de sus aliados de Occidente para combatir contra Rusia y para financiar su gasto militar, enfrenta una situación económica cada vez peor. Los ataques rusos han golpeado gravemente al sector metalúrgico y las exportaciones agrícolas, ambos esenciales para la economía ucraniana.

Rusia destaca en Pekín su cooperación militar con China y critica bloques en Asia-Pacífico La viceministra de Defensa rusa, Anna Tsivileva, destacó este miércoles en Pekín el nivel "sin precedentes" de la relación entre su país y China y criticó la aparición de "estructuras de bloques cerradas" en Asia-Pacífico, durante el Foro Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar organizada por el gigante asiático. Tsivileva intervino en la primera sesión plenaria del foro, dedicada al orden internacional y la estabilidad estratégica, en la que defendió que la cooperación entre Moscú y Pekín avanza "en todas las direcciones", incluido el ámbito militar. La viceministra rusa afirmó que las relaciones entre ambos países se encuentran en un nivel "sin precedentes" y las definió como una elección "consciente" e "histórica" que responde a los intereses fundamentales de los pueblos ruso y chino. Tsivileva subrayó además que los contactos personales entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, marcan el tono de esa interacción bilateral.

La UE emite 11.000 millones de euros en bonos en su octava operación sindicada de 2026 La Comisión Europea ha emitido este martes 11.000 millones de euros en bonos de la UE en su octava operación sindicada de 2026, una transacción a doble tramo que ha generado una demanda conjunta superior a los 152.000 millones de euros por parte de los inversores. Los recursos obtenidos mediante las emisiones de deuda de la UE se destinan a financiar distintas prioridades políticas del bloque, entre ellas el apoyo a Ucrania, las inversiones europeas en defensa y otras iniciativas dirigidas a reforzar la competitividad y la resiliencia de la economía comunitaria.

Rusia anuncia ataques contra barcos e infraestructuras portuarias ucranianas en Chornomorsk e Izmail Las Fuerzas Armadas de Rusia han informado este martes de ataques contra dos embarcaciones e insfraestructuras portuarias empleadas por el Ejército de Ucrania, en las localidades de Chornomorsk, en el sur del país, y de Izmail, cerca de la frontera con Rumanía. Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso, que ha indicado en un comunicado que a lo largo del día se han lanzado varios ataques con drones contra estas infraestructuras. En particular, han sido alcanzados en el puerto de Chornomorsk, "un transbordador marítimo de tipo ro-ro que transportaba mercancías destinadas a abastecer" al Ejército ucraniano, instalaciones del centro logístico empleado para almacenar "carga militar" y tanques de combustible".

El dron derribado por cazas de la OTAN sobre Lituania portaba explosivos El dron derribado sobre el espacio aéreo de Lituania por cazas italianos, desplegados en el flanco oriental de la OTAN, portaba explosivos, informó este martes el ministro de Defensa del país báltico, Robertas Kaunas. "Según los datos definitivos, se ha detectado un artefacto explosivo. Los artificieros lo han neutralizado", escribió Kaunas en su cuenta de la red social Facebook. "Los especialistas seguirán investigando y analizando el dron", abundó el titular de Defensa de lituania, que dijo haber estado en contacto con su homólogo italiano, Guido Crosetto, después de la intervención de los aviones militares del país transalpino. "El ministro ha expresado su firme apoyo a la seguridad de nuestra región. Asimismo, hemos dado las gracias a la tripulación del caza por las decisiones decididas que tomaron y por las medidas que llevaron a cabo", según Kaunas.

Kallas insta a los países de UE a intercambiar más inteligencia frente a injerencias rusas La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, instó este martes a los Estados miembros de la UE a intercambiar más información de inteligencia frente a los ataques híbridos y las injerencias procedentes de Rusia. Nuestra información de inteligencia combinada debe abarcar todo el abanico de herramientas híbridas rusas. De ahí que, tal y como subraya el informe, el intercambio de información de inteligencia sea vital", indicó Kallas durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo. "No puedo sino animar a los estados miembros a que redoblen sus esfuerzos y aprovechen al máximo nuestro centro de inteligencia y de seguimiento de la situación para lograrlo", agregó.

Rusia recomienda a políticos occidentales que "sopesen riesgos" antes de viajar a Ucrania Rusia recomendó hoy a los políticos occidentales que "sopesen los riesgos" antes de viajar a Ucrania después de que un dron alcanzara el fin de semana una locomotora no lejos de la vía cerca de la frontera con Polonia, por donde circuló otro tren de pasajeros con representantes de países europeos. "Los políticos y diplomáticos occidentales deben sopesar fríamente los riesgos existentes. Más aún, cuando nadie puede garantizar la seguridad de su viajes en favor de Kiev", comentó María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa. La funcionaria explicó que esa es la respuesta que Moscú da cuando recibe una solicitud occidental para garantizar "el paso seguro" a través de territorio ucraniano.

Dilema en Rusia, votar o no votar Millones de rusos críticos con el Kremlin afrontan un dilema, ya que dudan entre boicotear unas elecciones legislativas en tiempos de guerra con un claro ganador de antemano, Rusia Unida, acudir a las urnas para demostrar abiertamente su descontento o apoyar a cualquier candidato que reste votos al partido del Kremlin. "¿Qué hacer?", se preguntan muchos rusos, cuando los cinco partidos con representación parlamentaria apoyan las líneas generales de la política del presidente ruso, Vladímir Putin, y la única formación pacifista, Yábloko, apenas puede presentar un puñado de candidatos. Y es que los partidarios de la oposición consideran que la votación es otra "operación especial", en este caso para demostrar lo que Putin llama "consolidación del pueblo ruso" en torno a la campaña militar en Ucrania.

Polonia reforzará la protección de la frontera con Ucrania como respuesta a escalada rusa El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció este martes que Polonia reforzará la protección militar de sus pasos fronterizos con Ucrania y desplegará tropas de ingenieros para levantar fortificaciones y puestos de observación, en respuesta a la escalada de ataques rusos cerca del limite. En una publicación difundida hoy en la red social X, el ministro justificó esta decisión: "los últimos días muestran que las acciones de Rusia amenazan la seguridad de toda Europa", en referencia a los recientes ataques rusos que se produjeron el pasado fin de semana a pocos kilómetros del territorio polaco y en los que resultó dañado un tren de pasajeros. El despliegue se llevará a cabo en los cruces de Dorohusk, Medyka y Korczowa, donde tres regimientos de zapadores construirán bastiones tipo Hesco (armazones cúbicos de metal rellenos de arena o piedras apilados para formar edificios). Más información, aquí.